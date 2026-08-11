Іспанці знають, як пережити +35: п’ять звичок, які порятують від спеки

Такий стиль життя допомагає місцевим менше перегріватися навіть у найспекотніші години дня

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В Іспанії спекотне літо — звичне явище, тому місцеві мають власні лайфхаки, як пережити найспекотніші дні. Вони намагаються якомога менше перебувати під прямим сонцем, охолоджують приміщення та змінюють режим дня.

"Телеграф" на основі порад іспанської авторки Your Overseas Home сформулював п'ять основних звичок, які допомагають іспанцям долати спеку.

Холодні супи. Влітку в Іспанії популярні гаспачо, сальморехо та ахо бланко. Такі страви допомагають освіжитися та підтримувати водний баланс організму. В Україні це може бути холодник.

Закривають жалюзі та віконниці. У спекотні години іспанці перекривають доступ сонячного світла до будинку, щоб приміщення менше нагрівалося. Це дозволяє підтримувати прохолоду та не надто залежати від кондиціонера.

Використовують вентилятори. У старих будинках в Іспанії кондиціонери не встановлюють, або їх мало, тому їх часто замінюють стельові або портативні вентилятори. Вони споживають менше електроенергії та допомагають рухати повітря в кімнаті.

Стельовий вентилятор/ svit-lamp.ua

Ховаються від сонця. На вулиці місцеві намагаються ходити тінистою стороною дороги та використовують капелюхи з широкими полями, які захищають голову й обличчя від сонячних променів.

Відпочивають після обіду. Під час найсильнішої спеки іспанці можуть влаштувати сієсту. Короткий сон тривалістю близько 20 хвилин допомагає відновити сили та не залишає сильного відчуття сонливості після пробудження. Ресторани та кафе в цей час можуть не працювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже зовсім скоро спека відступить. В другій декаді серпня температура має прийти в норму.