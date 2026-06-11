Він украв візок в "АТБ": яке покарання йому тепер загрожує

Тяжкість покарання залежить від того, у скільки буде оцінено викрадене майно.

Крадіжка візка із супермаркету, наприклад "АТБ", може обернутися серйозними проблемами. У найгіршому випадку викрадачу може світити навіть кримінальна відповідальність.

Про це розповів адвокат порталу "Юристи UA". До нього по допомогу звернувся користувач, який хотів дізнатися, яке покарання загрожує за крадіжку візка в "АТБ".

"Вкрав візок з магазину "АТБ". Потім мене спіймав охоронець і викликав поліцію. Я його повернув. Що мені за це буде?", — запитує автор поста.

За словами експерта, тяжкість покарання залежить від того, у скільки буде оцінено поцуплене майно.

"Якщо візок оцінять у суму понад 210 грн 20 коп (станом на 2026 рік — 3328 грн Ред.)., то може бути притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку за статтею 185 КК України, якщо менше — то притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.