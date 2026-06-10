Рус

Не пустили в "АТБ" з сумкою: чи законні такі вимоги працівників магазину

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Охоронець просить дівчину залишити свої речі в камері схову Новина оновлена 10 червня 2026, 10:52
Охоронець просить дівчину залишити свої речі в камері схову. Фото Колаж "Телеграфу"

Мережа пропонує один варіант вирішення ситуації

Чи можуть у магазині вимагати залишити рюкзак або велику сумку в камері схову перед входом у торговий зал? Це питання часто викликає суперечки між покупцями та працівниками супермаркетів.

Одні вважають це нормою безпеки, інші — порушенням прав. Видання "Телеграф" звернулося до мережі супермаркетів "АТБ" із цим запитанням.

У службі підтримки відповіли, що такі вимоги є неправомірними. Працівники магазину не можуть змушувати покупця залишати особисті речі у камері схову як обов’язкову умову входу до торгового залу.

Якщо ж співробітники все ж наполягають на цьому, покупцеві радять звернутися до адміністратора магазину. Саме адміністратор має розібратися в ситуації та вирішити її на місці.

Що робити, якщо в "АТБ" вимагають покласти речі у камеру схову
Що відповіли у підтримці магазину. Фото: Телеграф

Таким чином, відвідувачі можуть самостійно вирішувати, чи залишати сумки або рюкзаки у камері схову, а у разі конфліктних ситуацій — вимагати втручання керівництва магазину для врегулювання питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити штраф, якщо загубили ключі від комірки в "АТБ".

Теги:
#Речі #Супермаркет #АТБ