Не пустили в "АТБ" з сумкою: чи законні такі вимоги працівників магазину
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Мережа пропонує один варіант вирішення ситуації
Чи можуть у магазині вимагати залишити рюкзак або велику сумку в камері схову перед входом у торговий зал? Це питання часто викликає суперечки між покупцями та працівниками супермаркетів.
Одні вважають це нормою безпеки, інші — порушенням прав. Видання "Телеграф" звернулося до мережі супермаркетів "АТБ" із цим запитанням.
У службі підтримки відповіли, що такі вимоги є неправомірними. Працівники магазину не можуть змушувати покупця залишати особисті речі у камері схову як обов’язкову умову входу до торгового залу.
Якщо ж співробітники все ж наполягають на цьому, покупцеві радять звернутися до адміністратора магазину. Саме адміністратор має розібратися в ситуації та вирішити її на місці.
Таким чином, відвідувачі можуть самостійно вирішувати, чи залишати сумки або рюкзаки у камері схову, а у разі конфліктних ситуацій — вимагати втручання керівництва магазину для врегулювання питання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити штраф, якщо загубили ключі від комірки в "АТБ".