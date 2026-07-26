Бензин б’є нові рекорди: скільки тепер коштує заправити автомобіль на АЗС
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Вартість повного бака помітно відрізняється залежно від вибраної мережі
Українські водії знову зіткнулися із підвищенням цін на бензин та дизельне паливо. До кінця липня вартість на деяких заправках перевалила за 85 гривень, а дизель коштуватиме близько 90 грн.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як змінилися цінники на АЗС, де вартість палива зросла найбільше та скільки зараз доведеться заплатити за заправку автомобіля.
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Цінники на заправках зараз виглядають так:
- А-95 — до 85,4 грн/л;
- А-95 преміум – до 88–89 грн/л;
- Дизель – близько 90 грн/л;
- Автогаз – близько 40–42 грн/л.
Різниця між мереж залишається помітною. На деяких АЗС можна заощадити, а на деяких заправках ціни вже наближаються до нових максимумів.
Додамо, що за даними порталу "Мінфін", станом на п’ятницю, 24 липня, ціни виглядали так:
- А-95 — від 67,90 до 83,99 грн/л;
- А-95 преміум — від 76,95 до 86,99 грн/л;
- Дизель – від 78,99 до 92,30 грн/л;
- Автогаз — від 38,30 до 42,00 грн/л.
Реальна цінова стеля на бензин та дизель
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" говорив, що для дискаунтерів (не для преміум-заправок, де через велику роздрібну маржу ситуація інша) стеля сьогодні становить приблизно 85–87 грн.
"Найвищої ціни поки не бачу — ні на бензин, ні на дизель. До речі, ми вже бачимо, що ціни на них поступово вирівнюються, тоді як дизель раніше випереджав бензин", — сказав він.
Також ми поцікавилися, чи здійсниться прогноз, що дизель подорожчає до 90 грн. Він відповів, що це залежить від заправки.
"На станціях преміум-класу підійти до такої ціни цілком можливо, цього я не виключаю. А от для дискаунтерів такої ціни поки не буде ні по дизелю, ні по бензину. Різниця в цінах між дискаунтерами та преміум-заправками у нас досить велика", — пояснив Омельченко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець поділився секретом ощадливої заправки.