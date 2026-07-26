Бензин б’є нові рекорди: скільки тепер коштує заправити автомобіль на АЗС

Вартість повного бака помітно відрізняється залежно від вибраної мережі

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Українські водії знову зіткнулися із підвищенням цін на бензин та дизельне паливо. До кінця липня вартість на деяких заправках перевалила за 85 гривень, а дизель коштуватиме близько 90 грн.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як змінилися цінники на АЗС, де вартість палива зросла найбільше та скільки зараз доведеться заплатити за заправку автомобіля.

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Цінники на заправках зараз виглядають так:

А-95 — до 85,4 грн/л;

— до 85,4 грн/л; А-95 преміум – до 88–89 грн/л;

– до 88–89 грн/л; Дизель – близько 90 грн/л;

– близько 90 грн/л; Автогаз – близько 40–42 грн/л.

Ціни на бензин в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Різниця між мереж залишається помітною. На деяких АЗС можна заощадити, а на деяких заправках ціни вже наближаються до нових максимумів.

Додамо, що за даними порталу "Мінфін", станом на п’ятницю, 24 липня, ціни виглядали так:

А-95 — від 67,90 до 83,99 грн/л;

— від 67,90 до 83,99 грн/л; А-95 преміум — від 76,95 до 86,99 грн/л;

— від 76,95 до 86,99 грн/л; Дизель – від 78,99 до 92,30 грн/л;

від 78,99 до 92,30 грн/л; Автогаз — від 38,30 до 42,00 грн/л.

Ціни на пальне 24 липня. Скріншот: Мінфін

Реальна цінова стеля на бензин та дизель

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" говорив, що для дискаунтерів (не для преміум-заправок, де через велику роздрібну маржу ситуація інша) стеля сьогодні становить приблизно 85–87 грн.

"Найвищої ціни поки не бачу — ні на бензин, ні на дизель. До речі, ми вже бачимо, що ціни на них поступово вирівнюються, тоді як дизель раніше випереджав бензин", — сказав він.

Також ми поцікавилися, чи здійсниться прогноз, що дизель подорожчає до 90 грн. Він відповів, що це залежить від заправки.

"На станціях преміум-класу підійти до такої ціни цілком можливо, цього я не виключаю. А от для дискаунтерів такої ціни поки не буде ні по дизелю, ні по бензину. Різниця в цінах між дискаунтерами та преміум-заправками у нас досить велика", — пояснив Омельченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець поділився секретом ощадливої заправки.