Сверлив у суботу і поплатився: що загрожує українцям за гучний ремонт на вихідних

Як покарати сусіда із нестихаючим перфоратором.

Проводити шумний ремонт у квартирі у вихідний день може виявитися дорожче, ніж здається. За порушення встановлених правил тиші українцям загрожує штраф, а в окремих випадках навіть конфіскація інструментів. Ці норми діють для захисту права мешканців багатоквартирних будинків на відпочинок. Саме тому перед початком ремонту варто враховувати не лише власні плани, а й комфорт сусідів.

Коли ремонт під забороною

В Україні гучні ремонтні роботи заборонено проводити у вихідні та святкові дні протягом усієї доби. Це стосується використання перфораторів, дрилів, відбійних молотків та іншого обладнання, яке створює значний рівень шуму.

У будні дні правила менш суворі, але також передбачають часові обмеження. Шуміти під час ремонту не можна з 21:00 до 08:00. Тому починати свердлити стіни рано-вранці або продовжувати ремонт пізно ввечері заборонено.

Яке покарання передбачене

За порушення правил тиші громадяни можуть отримати адміністративний штраф. За перше порушення він становить від 85 до 255 гривень, що відповідає 5–15 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Якщо ж порушення повториться протягом року після накладення першого стягнення, сума штрафу збільшиться до 255–510 гривень. Крім того, закон допускає можливість конфіскації обладнання або інструментів, за допомогою яких створювався шум.

Що робити сусідам

Якщо мешканці будинку ігнорують вимоги закону та продовжують шумний ремонт у заборонений час, сусіди мають право звернутися до правоохоронців. Для фіксації порушення можна викликати поліцію за номером 102 або звернутися до дільничного інспектора.

Наявність офіційно зафіксованого факту порушення також може стати підставою для притягнення винних до адміністративної відповідальності.

Не всі роботи заборонені

Водночас не кожен ремонт у вихідний день є порушенням. Якщо роботи не супроводжуються значним шумом, їх можна виконувати без ризику отримати штраф. Наприклад, це стосується фарбування стін, поклейки шпалер чи інших оздоблювальних робіт. Також виняток робиться для аварійних та невідкладних ремонтів, коли усунення несправності не може чекати до початку робочого тижня.

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