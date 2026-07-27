Смертельно отруйна риба тероризує росіян та європейців: існує загроза й для України

Таку рибу вжефіксують у Чорному морі, а потепління може сприяти поширенню

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Риба-фугу, відома своєю отруйністю, наближається до України. Її вже масово виловлюють не тільки у тропічних та субтропічних водах, а навіть у сусідніх з Україною країнах та популярних місцях відпочинку. Йдеться про Lagocephalus sceleratus з цієї родини риб.

Тільки цьогоріч — десятки повідомлень. Одні з них — не сильно викликають занепокоєння, адже походять з Примор'я у Росії. Там риба-фугу масово викидається на берег та потрапляють в сітки рибалок. Приморський край на Далекому Сході лежить за приблизно 7000 км на схід від України.

Більш небезпечним для України є проникнення риби до Середземного моря. Рибу-фугу вже фіксували в Греції, Туреччині, Кіпрі. Окремі особини зустрічались в Адріатичному, біля Чорногорії.

Де зустрічають рибу-фугу у Європі найчастіше/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

В Греції ця неймовірно отруйна риба вже стала справжньою національною проблемою. Вид потрапив до Середземного моря в Червоне після відкриття Суецького каналу.

Вони не тільки становлять небезпеку в разі вживання в їжу. Риби-фугу активно пожирають рибу, через що зменшуються вилови, величезними зубами вони розгризають рибальські сітки та навіть можуть вкусити людину. Рибалкам навіть платить держава за те, щоб вони повідомляли про виловлену рибу та здавали її — понад 270 грн за кілограм.

Спіймана риба-фугу в сітці/ Getty Images

Одна з назв такої риби - сріблястий іглобрюх/ Greece High Definition

Риба фугу має чотири великі зрощені зуби, що нагадують дзьоб папуги. Ними вона легко перекушує металеві гачки, рибальські сітки, людські кістки та може відкусити палець. Подібний випадок стався в Туреччині — риба атакувала дитину. В Греції через ризик на деяких пляжах встановили захисні сітки.

Риба-фугу містить смертельний токсин

Риба фугу небезпечна через сильну нервово-паралітичну отруту тетродотоксин, яка міститься в її внутрішніх органах, та гострі зуби, здатні завдати важких травм. Одна риба містить дозу токсину, якої достатньо для загибелі кількох десятків людей.

Зуби риби-фугу Lagocephalus sceleratus/Джерело: independent.co.uk

Чи загрожує риба-фугу Україні

Державна екологічна інспекція торік випустила окреме попередження про рибу. Її офіційна назва тетраодон сріблястий і вона може роздуватися як куля. Як наголосили фахівці — вперше рибу помітили в Чорному морі біля берегів України в 2014 році. Температура моря влітку — якраз для цих риб.

Риба-фугу Lagocephalus sceleratus/ Інфографіка "Телеграфу"

"Через потепління клімату цей вид має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі, що загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров'ю людей", — кажуть в Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.

Окрім тетродотоксину та надміцних щелеп, тетраодон шкодить й іншим чином — харчується молюсками, рибою, ракоподібними, витісняючи місцеві види.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські інвазивні види, які наробили шкоди в США. Йдеться не тільки про риб.