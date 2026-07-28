Забудьте про йоржики для туалету: їх замінює гігієнічна та зручна альтернатива

У той же час, система має обмеження

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Довгий час у багатьох туалетах світу йоржики служили незамінним засобом підтримки гігієни. Однак останнім часом у тренди виривається нове прогресивніше рішення.

Про це пише Oeste Geral. Йдеться про системи зі змінними насадками. Вони, зокрема, зменшують контакт із найбільш забрудненими ділянками унітазу.

Замість традиційного йоржика використовується багаторазова ручка та змінна насадка, прикріплена до кінця. Після чищення викидається лише та частина, яка стикалася із брудом.

"Також це дозволяє уникнути зберігання вологого йоржика поряд з унітазом. У багатьох моделях змінна частина вже містить засіб для чищення, який активується при контакті з водою", — йдеться в статті.

Йоршик зі змінною насадкою

У той же час, система має обмеження. Утворення відходів та вартість заміни – фактори, які слід оцінити перед переходом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одна непомітна деталь у пральній машині може стати причиною затхлого запаху одягу, якщо його регулярно не очищати. Багато хто навіть не здогадується про неї.