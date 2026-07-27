Чому коти не вміють плюватися: причина вас здивує

Якщо утрувати, то пазурі у пухнастиків не тільки на лапах

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Шорсткий язик кішок не тільки допомагає їм доглядати вовну та обробляти здобич, але і заважає позбавлятися вовни, що потрапила в рот. Через маленькі гачки на язику тварини не можуть її виплюнути та проковтують.

Про це "Телеграфу" розповів фелінолог (фахівець з розведення, вивчення, поведінки, фізіології та анатомії кішок), ветеринарний терапевт, кардіолог та викладач Ветеринарного коледжу "Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

На язику у котів є маленькі гачки, які складаються з тієї ж тканини, що й пазурі. Ці гачки допомагають котам вилизуватися і віддирати шматочки м’яса від скелета. Саме через них у котів такий шорсткий язик.

Ілля Лєбєдєв

На жаль, ці пристрої, створені еволюцією, мають не тільки плюси, а й мінуси. Через їх наявність, коти не можуть плюватися і позбавлятися вовни, яка потрапляє до них у рот і шлунок.

За словами ветеринара, коти також фізично не можуть жувати. Їх анатомічна будова щелепи та черепа не пристосована для руху нижньої щелепи з боку в бік, як у жуйних тварин. Таку саму особливість мають і люди.

"Їхній ротовий апарат із зубами не має здатності до перетирання їжі. Щелепа пристосована тільки до стискання здобичі, відкушування шматка м’яса, плоті та ковтання", — розповів Лєбєдєв.

Нагадаємо, кішки значно успішніші за левів на полюванні: їх результативність може перевищувати показник царя звірів у два рази. Секрет криється в нападі із засідки, тому коти так люблять коробки та інші укриття.