Над цим місцем не літають птахи: що приховує загадковий пагорб неподалік від Дніпра

Є кілька версій виникнення цього майдану

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У Дніпропетровській області є місце, яке частіше показують із висоти пташиного польоту. Із землі воно виглядає як один із багатьох пагорбів. Але якщо подивитися згори, перед очима з’являється знак, що чимось нагадує краба чи павука. Його називають Мавринський майдан, і вже багато років вважають не просто археологічним об’єктом, а місцем із загадкою та власним "характером".

Де знаходиться Мавринський майдан і як виглядає

Мавринський майдан розташований у Павлоградському районі, біля села Межиріч, приблизно за 70 кілометрів від Дніпра, на березі річки Вовчої. Це земляна споруда незвичайної форми: зрізаний конус із заглибленням у центрі, від якого розходяться три витягнуті вали. Вони виглядають як звивисті "промені" й орієнтовані на схід, захід і південь.

Мавринський майдан у Дніпропетровській області. Фото: etnoxata.com.ua

Як з’явився Мавринський майдан

Найприземленіше пояснення походження майдану пов’язане з господарською діяльністю XVII–XVIII століть. За академічною версією, тут був давній курган, який пізніше розкопали для видобутку селітри.

Ґрунт із кургану виймали, складали поруч і обробляли, виварюючи селітру. Саме ці насипи й утворили бічні "промені" майдану. Такий процес міг тривати роками, а інколи й десятиліттями.

Але є й інші версії походження Мавринського майдану. Одна з популярних гіпотез — археоастрономічна. Прихильники цієї версії звертають увагу на симетрію майдану та орієнтацію валів. Вважається, що під час весняного рівнодення сонце заходить точно в один із "прорізів", що може свідчити про його роль як давнього календаря або обсерваторії.

Пам’ятний знак на території Мавринського майдану. Фото: kamenskoe.city

Краєзнавець Роман Никифоров, який досліджує подібні об’єкти понад 20 років, висуває ще сміливішу гіпотезу. На його думку, Мавринський майдан може бути храмом-обсерваторією віком близько 8600 років. У такому разі це не просто давня споруда, а потенційно одна з найстаріших на Землі — можливо, пов’язана з культурою Аратти.

Є й версія, пов’язана із запорозькими козаками. Згідно з нею, майдан використовувався як сторожовий пункт. Історик Дмитро Яворницький писав, що кургани часто слугували спостережними точками для контролю пересування татар. Козаки могли використовувати вже наявні насипи та пристосовувати їх під свої потреби.

Біля Мавринського майдану не ростуть дерева. Фото: nashemisto.dp.ua

Цікаві факти про Мавринський майдан

З Мавринським майданом пов’язано чимало спостережень, які досі викликають запитання.

Кажуть, що птахи майже не пролітають над його центром. Це пояснюють особливою циркуляцією повітря. Вітер тут може формувати вертикальні вихори.

Незвичайним вважається і сам ґрунт. Він не розмивається дощами і не видувається вітром, добре пропускає вологу. Після опадів усередині майдану не утворюються калюжі, а навколо майже не ростуть дерева — лише степова трава та рідкісні чагарники.

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