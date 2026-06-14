"Для закупів в день зарплати". Новинка в "Сільпо" надихнула українців на смішні меми (фото)
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У мережі показали свої варіанти використання
У мережі нове фото незвичного візка з "Сільпо" викликало шквал мемів. Українці вже показали, щоб вмістилось в такі габарити.
Відповідне фото у Threads опублікував користувач. Він випадково побачив великий візок біля входу в супермаркеті.
"В "Сільпо" новий прикол, доооовгииий візок", — йдеться у підписі.
На фото видно, що фактично цей візок за розмірами може вмістити три-чотири звичайних. Втім і досі залишається відкритим питання — для чого супермакету такий величезний візок, що ним перевозять та чому тільки зараз показали.
Українці в коментарях вже створили купу тематичних мемів та показали, щоб поклали у візок — від кабачків до своїх улюбленців. Також були жарти про габарити візка та закупи в день зарплати. У мережі писали:
- Сільпо: до сезону готові.
- Такий був задум?
- Уяви, що ти фура
- Лімузок.
- Це лише для сильних та незалежних.
- Довший за робочий тиждень.
- Це я йду на закупи в день зарплати.
- Це коли прийшла тільки за хлібом.
Нагадаємо, що є дрібниця на цінниках, через яку покупці постійно переплачують на касі. Вже відомо, на що треба звертати увагу та як купувати товар дешевше.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи може покупець скористуватись туалетом в "АТБ" та чому їх немає у вільному доступі.