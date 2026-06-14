"Для закупів в день зарплати". Новинка в "Сільпо" надихнула українців на смішні меми (фото)

У мережі показали свої варіанти використання

У мережі нове фото незвичного візка з "Сільпо" викликало шквал мемів. Українці вже показали, щоб вмістилось в такі габарити.

Відповідне фото у Threads опублікував користувач. Він випадково побачив великий візок біля входу в супермаркеті.

"В "Сільпо" новий прикол, доооовгииий візок", — йдеться у підписі.

Пост про довгий візок у Сільпо

На фото видно, що фактично цей візок за розмірами може вмістити три-чотири звичайних. Втім і досі залишається відкритим питання — для чого супермакету такий величезний візок, що ним перевозять та чому тільки зараз показали.

Українці в коментарях вже створили купу тематичних мемів та показали, щоб поклали у візок — від кабачків до своїх улюбленців. Також були жарти про габарити візка та закупи в день зарплати. У мережі писали:

Сільпо: до сезону готові.

Такий був задум?

Уяви, що ти фура

Лімузок.

Це лише для сильних та незалежних.

Довший за робочий тиждень.

Це я йду на закупи в день зарплати.

Це коли прийшла тільки за хлібом.

Нагадаємо, що є дрібниця на цінниках, через яку покупці постійно переплачують на касі. Вже відомо, на що треба звертати увагу та як купувати товар дешевше.

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