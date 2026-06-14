Рус

"Для закупів в день зарплати". Новинка в "Сільпо" надихнула українців на смішні меми (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Супермаркет
Супермаркет. Фото Колаж "Телеграфа"

У мережі показали свої варіанти використання

У мережі нове фото незвичного візка з "Сільпо" викликало шквал мемів. Українці вже показали, щоб вмістилось в такі габарити.

Відповідне фото у Threads опублікував користувач. Він випадково побачив великий візок біля входу в супермаркеті.

"В "Сільпо" новий прикол, доооовгииий візок", — йдеться у підписі.

Пост про довгий візок у Сільпо
Пост про довгий візок у Сільпо

На фото видно, що фактично цей візок за розмірами може вмістити три-чотири звичайних. Втім і досі залишається відкритим питання — для чого супермакету такий величезний візок, що ним перевозять та чому тільки зараз показали.

Українці в коментарях вже створили купу тематичних мемів та показали, щоб поклали у візок — від кабачків до своїх улюбленців. Також були жарти про габарити візка та закупи в день зарплати. У мережі писали:

  • Сільпо: до сезону готові.
  • Такий був задум?
  • Уяви, що ти фура
  • Лімузок.
  • Це лише для сильних та незалежних.
  • Довший за робочий тиждень.
  • Це я йду на закупи в день зарплати.
  • Це коли прийшла тільки за хлібом.

Нагадаємо, що є дрібниця на цінниках, через яку покупці постійно переплачують на касі. Вже відомо, на що треба звертати увагу та як купувати товар дешевше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може покупець скористуватись туалетом в "АТБ" та чому їх немає у вільному доступі.

Теги:
#Новинка #Сільпо #Меми