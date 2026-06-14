Маленька пташка змусила розвернутися величезний комбайн в полі: відео стало вірусним

Перната мати рятувала своє потомство

У мережі завірусилось щемливе відео, де комбайн ледь не розтрощив гніздо маленької пташки. Водій вчасно помітив сигнал та врятував яйця з пташенятами.

Відповідне відео опублікували у Тік Ток. Ролик вже став вірусним та набрав сотні тисяч переглядів та лайків.

На відео видно, як маленька пташечка голосно кричить та не дає проїхати комбайну. Як виявилось, вона захищала гніздо з двома яйцями. Комбайнер не розгубився та обережно оминув гніздо. Пізніше він повернувся на місце та переконався, що з пташкою все добре і вона продовжує висиджувати яйця.

Користувачів це відео неабияк розлучило. Чимало людей писали, що комбайнер має велике серце та показав мережі, як слід цінувати та захищати живу природу. Люди писали:

Респект комбайнеру.

Як він її ще помітив? Вона одного кольору із землею.

Як щемливо, у мене сльози на очах.

Як же приємно бачити в інтернеті не тільки негатив, а і така прелесть.

Респект, залишив гніздо цілим.

І це справжній фермер. Я бачив, як мій брат і тато робили те саме. Тато навіть позначав гнізда помаранчевими прапорцями на гравії навколо магазину, щоб вантажівки та трактори знали, що їх треба об'їжджати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно птах став зіркою на пляжі в Одесі. Адже невеликий баклан приземлився серед відпочивальників та розпочав "демонстрацію" перед здивованими туристами.