Ви використовуєте вентилятор не на 100%: лайфхаки від хорватів, які допоможуть відчутно охолодити кімнату

Спека більше не буде проблемою, якщо знати, як правильно користуватись цією технікою

Під час спеки вентилятор часто здається єдиним порятунком, якщо немає кондиціонера. Але багато людей використовують його неефективно, не знаючи, як саме він працює і як можна підсилити його ефект.

Вентилятор не охолоджує повітря, а лише рухає його, створюючи відчуття прохолоди. Тому важливі не лише сам пристрій, а й спосіб його використання, як написали в "dnevno".

Як правильно використовувати вентилятор, щоб він справді охолоджував кімнату

Фахівці радять почати з простої схеми провітрювання. Вдень варто тримати вікна й штори закритими, щоб не нагрівати кімнату, а ввечері — створити протяг. Один вентилятор можна спрямувати назовні, щоб виводити гаряче повітря, а інший — усередину для затягування прохолоди з вулиці.

Такий метод допомагає замінити нагріте повітря свіжим і може помітно знизити температуру в кімнаті без кондиціонера.

Лід перед вентилятором і "холодний туман"

Ще один простий прийом — поставити перед вентилятором миску з льодом або холодною водою. Повітря, проходячи над холодною поверхнею, стає відчутно прохолоднішим.

Подібний ефект дає і волога тканина або мокрі рушники поруч із пристроєм. Під час випаровування вода забирає тепло з повітря, роблячи його прохолоднішим.

Заморожена пляшка

Ще один лайфхак — заморозити пластикову пляшку з водою та поставити її перед вентилятором. Для кращого ефекту її можна розмістити на таці та накрити вологою тканиною.

Коли повітря проходить через холодну поверхню, воно охолоджується і розноситься по кімнаті, створюючи більш комфортні умови навіть у сильну спеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити оселю без кондиціонера та вентилятора.