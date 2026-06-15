Поклав товар у сумку в "АТБ" — і отримав штраф в 50 тисяч: коли може дійти до поліції

У жодному випадку не варто намагатися тікати — ситуацію можна спокійно вирішити на місці

Багато людей не підозрюють, що випадково взятий у супермаркеті товар може мати серйозні наслідки. У різних випадках це може закінчитися як розмовою з охороною, так і штрафами або навіть судом.

Від чого це залежить і де проходить межа між помилкою та порушенням, пояснили у "Nfront", посилаючись на Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний Кодекс України.

Якщо покупець випадково виніс товар із магазину, наприклад із "АТБ", і одразу помітив це та оплатив покупку, зазвичай це не призводить до покарання. У таких випадках ситуація розглядається як неумисна помилка, особливо якщо людина співпрацює з персоналом і одразу відшкодовує вартість товару.

Втім, якщо виникає підозра у крадіжці, охорона має право викликати поліцію. Далі ситуацію оцінюють відповідно до закону. За Кодексом України про адміністративні правопорушення, дрібна крадіжка може каратися по-різному залежно від суми.

Якщо вартість товару не перевищує 832 грн, передбачений штраф від 850 до 1700 грн, або громадські роботи на 20–30 годин, або навіть адміністративний арешт до 5 діб. Якщо сума становить від 832 до 3328 грн, штраф зростає до 1700–5100 грн, можливі громадські роботи до 40 годин, виправні роботи до місяця або арешт до 10 діб.

Якщо ж сума перевищує 3328 грн, це вже кримінальна відповідальність за статтею 185 ККУ. У такому випадку штраф може становити від 17 000 до 51 000 грн або навіть обмеження волі до 5 років.

Дівчина виявила, що випадково поклала товар до кишені. Фото: згенероване ШІ

Юристи зазначають, що більшість подібних ситуацій у магазинах вирішується на місці, без суду, якщо людина визнає помилку і відразу компенсує товар.

Щоб уникнути проблем, варто одразу повідомити про ситуацію касира або охорону, показати чек на інші покупки та спокійно пояснити обставини. У більшості випадків це дозволяє розв'язати питання без штрафів і поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ви загубили ключі від комірки в "АТБ", і чи потрібно сплачувати штраф.