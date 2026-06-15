Положил товар в сумку в "АТБ" - и получил штраф в 50 тысяч: когда может дойти до полиции

Ни в коем случае не стоит пытаться убегать – ситуацию можно спокойно решить на месте

Многие не подозревают, что случайно взятый в супермаркете товар может иметь серьезные последствия. В разных случаях это может окончиться как разговором с охраной, так и штрафами или даже судом.

От чего это зависит и где проходит граница между ошибкой и нарушением, объяснили в "Nfront", ссылаясь на Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс Украины.

Если покупатель случайно вынес товар из магазина, например, из "АТБ", и сразу заметил это и оплатил покупку, обычно это не приводит к наказанию. В таких случаях ситуация рассматривается как непреднамеренная ошибка, особенно, если человек сотрудничает с персоналом и сразу возмещает стоимость товара.

Впрочем, если возникает подозрение в воровстве, охрана имеет право вызвать полицию. Далее ситуацию оценивают согласно закону. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, мелкая кража может наказываться по-разному в зависимости от суммы.

Если стоимость товара не превышает 832 грн, предусмотрен штраф от 850 до 1700 грн, либо общественные работы продолжительностью 20–30 часов, либо даже административный арест на срок до 5 суток. Если сумма составляет от 832 до 3328 грн, штраф увеличивается до 1700–5100 грн, возможны общественные работы до 40 часов, исправительные работы до месяца или арест до 10 суток.

Если сумма превышает 3328 грн, это уже уголовная ответственность по статье 185 УК. В таком случае штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн или даже ограничение свободы до 5 лет.

Девушка обнаружила, что случайно положила товар в карман. Фото: сгенерированное ИИ

Юристы отмечают, что большинство подобных ситуаций в магазинах разрешаются на месте, без суда, если человек признает ошибку и сразу компенсирует товар.

Чтобы избежать проблем, стоит сразу сообщить о случившемся кассиру или охране, предъявить чек на другие покупки и спокойно объяснить обстоятельства. В большинстве случаев это позволяет решить вопрос без штрафов и полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если вы потеряли ключи от ячейки в "АТБ", и нужно ли платить штраф.