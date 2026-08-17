Українка ризикнула купити чужу втрачену посилку: що виявилося всередині (фото)

Вигода залежить від вартості посилки та вмісту, але головну роль відіграють емоції

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Українка вирішила спробувати удачу в магазині незатребуваних посилок. Те, що їй потрапило в "сюрприз боксі", викликало обговорення в мережі.

Про свою покупку розповіла користувачка Threads під ніком dianabel.v.

"Випадково знайшла в Амстердамі магазин, де продають нерозкриті поштові посилки, які не були доставлені або повернуті. Не втрималася і купила одну. Вгадайте, що було всередині", — пише дівчина.

Як виявилося, в упаковці знаходилася іграшка — конструктор на зразок Lego.

У коментарях під постом користувачі активно обговорювали покупку та розділилися у думці. Деякі порахували це цікавим досвідом, а інші виявилися розчаровані вмістом. Втім, багато хто зазначив, що все залежить від вартості посилки і вмісту. А ці дані авторка не вказала.

Я сподіваюся, ви за це заплатили кілька євро, не більше;

Я в Мілані так витягла 3 пари навушників за 15 євро;

Вони всі проскановані, тож тільки дешеве там.

Що відомо про продаж незатребуваних посилок

Коли посилка не доходить до адресата (наприклад, одержувач не забрав замовлення), поштові служби та логістичні компанії витримують регламентований термін зберігання (зазвичай від 1 до 6 місяців). Якщо за цей час відправник або одержувач не заявляють права на вантаж, посилка офіційно визнається незатребуваною.

Далі їх можуть викупити гуртом різні компанії "ліквідатори", щоб займатися реалізацією. Також існують аукціони від самих поштових служб, де покупці можуть купити такий "сюрприз бокс" напряму. В Україні, наприклад, такі аукціони з 2024 року проводить "Укрпошта", продаючи лоти по 100 посилок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Нова пошта звернулася до українців на фоні посилення атак.