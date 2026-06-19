Полуниця без нітратів: як обрати безпечні ягоди та уникнути ризиків під час покупки

З початком сезону полуниці на ринках і в магазинах зростає попит на свіжі ягоди, однак разом із цим з’являються й ризики придбати неякісний або потенційно небезпечний продукт.

Фахівці наголошують: правильний вибір місця покупки та уважність до зовнішнього вигляду ягід є ключовими чинниками безпеки.

За даними Держпродспоживслужби, найбільш надійними місцями для придбання полуниці є офіційні агропродовольчі ринки, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а також легальні магазини та супермаркети з належною системою простежуваності продукції. Саме в таких точках продажу ягоди проходять перевірку на безпечність, зокрема на вміст нітратів та інших потенційно шкідливих речовин.

У торговельних мережах споживач має право отримати повну інформацію про походження продукції, постачальника та умови її зберігання. Це дозволяє краще оцінити якість товару та знизити ризики для здоров’я.

Водночас фахівці застерігають від купівлі полуниці у місцях стихійної торгівлі — на узбіччях доріг або в несанкціонованих точках продажу. У таких випадках відсутній будь-який контроль якості, а отже немає гарантій, що ягоди вирощені з дотриманням агротехнічних норм, не містять перевищеного рівня нітратів і зберігалися та транспортувалися належним чином.

Окрему увагу експерти звертають на зовнішній вигляд полуниці. Якісні ягоди зазвичай мають однорідний колір, приємний характерний аромат, суху поверхню без ознак гниття чи пошкоджень. Надто великі або неприродно яскраві плоди можуть свідчити про надмірне використання добрив або штучне прискорення дозрівання.

Перед вживанням полуницю обов’язково слід ретельно мити під проточною водою, навіть якщо вона виглядає чистою та свіжою.

Фахівці підкреслюють, що нітрати можуть накопичуватися в ягодах при надмірному використанні добрив, а їх підвищений вміст здатен негативно впливати на здоров’я, особливо дітей.

Таким чином, безпека споживання полуниці напряму залежить від уважності покупця. Дотримання простих правил вибору та купівля продукції лише в перевірених місцях дозволяють мінімізувати ризики та отримати справді якісний сезонний продукт.