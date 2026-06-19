Клубника без нитратов: как выбрать безопасные ягоды и избежать риска при покупке

С началом сезона клубники на рынках и в магазинах растет спрос на свежие ягоды, однако вместе с этим появляются риски приобрести некачественный или потенциально опасный продукт.

Специалисты отмечают: правильный выбор места покупки и внимательность к внешнему виду ягод являются ключевыми факторами безопасности.

По данным Госпродпотребслужбы наиболее надежными местами для приобретения клубники являются официальные агропродовольственные рынки, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также легальные магазины и супермаркеты с надлежащей системой прослеживаемости продукции. Именно в таких точках продажи ягоды проходят проверку на безопасность, в том числе содержание нитратов и других потенциально вредных веществ.

В торговых сетях потребитель имеет право получить полную информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях ее хранения. Это позволяет лучше оценить качество продукта и понизить опасности для здоровья.

В то же время, специалисты предостерегают от покупки клубники в местах стихийной торговли — на обочинах дорог или в несанкционированных точках продаж. В таких случаях отсутствует какой-либо контроль качества, а следовательно, нет гарантий, что ягоды выращены с соблюдением агротехнических норм, не содержат превышенного уровня нитратов и хранились и транспортировались должным образом.

Отдельное внимание эксперты обращают на внешний вид клубники. Качественные ягоды обычно имеют однородный цвет, характерный приятный аромат, сухую поверхность без признаков гниения или повреждений. Слишком большие или неестественно яркие плоды могут свидетельствовать о чрезмерном использовании удобрений или искусственном ускорении созревания.

Перед употреблением клубнику следует тщательно мыть под проточной водой, даже если она выглядит чистой и свежей.

Специалисты подчеркивают, что нитраты могут накапливаться в ягодах при чрезмерном использовании удобрений, а их повышенное содержание способно отрицательно влиять на здоровье, особенно детей.

Таким образом, безопасность потребления клубники напрямую зависит от внимательности покупателя. Соблюдение простых правил выбора и покупки продукции только в проверенных местах позволяют минимизировать риски и получить действительно качественный сезонный продукт.