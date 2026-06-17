Банківські картки варто обгорнути фольгою, поки не пізно: як це допоможе від шахраїв

Усе пов’язано з тим, як нині працює оплата банківською карткою

Фахівці радять загортати банківські картки в алюмінієву фольгу для додаткового захисту даних. На перший погляд, це здається дивним, однак у такого способу є цілком логічне пояснення.

Сучасні кредитні та дебетові картки часто оснащені технологією безконтактної оплати. Вона працює завдяки RFID-чипу, який передає дані на термінал на невеликій відстані. Саме ця особливість викликає побоювання щодо можливого несанкціонованого зчитування інформації, як написали в "okdiario".

Фахівці пояснюють, що алюмінієва фольга здатна блокувати електромагнітні сигнали. Теоретично це може ускладнити спроби сторонніх осіб зчитати дані картки на відстані. За таким самим принципом працюють спеціальні RFID-гаманці та захисні чохли.

Навіщо карту загортати в алюмінієву фольгу. Фото: "okdiario"

Втім, експерти наголошують, що ризик такого виду шахрайства залишається невисоким. Для зчитування сигналу зловмисник має перебувати на дуже близькій відстані від власника картки, що значно обмежує можливості для подібних атак.

Крім того, постійно загортати картку у фольгу не надто зручно. Тому тим, хто хоче додаткового захисту, радять використовувати спеціальні гаманці з RFID-захистом.

Водночас найбільшу небезпеку для власників банківських карток становлять не безконтактні платежі, а фішингові листи, підроблені сайти та інші поширені схеми шахрайства. Саме тому фахівці рекомендують регулярно перевіряти операції за рахунком, підключати сповіщення від банку та не передавати свої дані на сумнівних ресурсах.

Тож фольга справді може блокувати сигнал картки, але для більшості користувачів такий спосіб захисту навряд чи є необхідністю у повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому банки блокують картки та як цьому запобігти.