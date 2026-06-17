Банковские карты следует обернуть фольгой, пока не поздно: как это поможет от мошенников

Все связано с тем, как сейчас работает оплата банковской картой

Специалисты советуют заворачивать банковские карты в алюминиевую фольгу для дополнительной защиты данных. На первый взгляд это кажется странным, однако у такого способа есть вполне логичное объяснение.

Современные кредитные и дебетовые карты часто оснащены технологией бесконтактной оплаты. Она работает благодаря RFID-чипу, который передает данные на терминал на небольшом расстоянии. Именно эта особенность вызывает опасения относительно возможного несанкционированного считывания информации, как написали в "okdiario".

Специалисты объясняют, что алюминиевая фольга способна блокировать электромагнитные сигналы. Теоретически это может осложнить попытки посторонних считать данные карты на расстоянии. По тому же принципу работают специальные RFID-кошельки и защитные чехлы.

Зачем карту заворачивать в алюминиевую фольгу. Фото: "okdiario"

Впрочем, эксперты отмечают, что риск такого вида мошенничества остается невысоким. Для считывания сигнала злоумышленник должен находиться на очень близком расстоянии от владельца карты, что значительно ограничивает возможности для подобных атак.

Кроме того, постоянно заворачивать карту в фольгу не слишком удобно. Поэтому тем, кто хочет дополнительную защиту, рекомендуют использовать специальные кошельки с RFID-защитой.

В то же время, наибольшую опасность для владельцев банковских карт представляют не бесконтактные платежи, а фишинговые письма, поддельные сайты и другие распространенные схемы мошенничества. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять операции по счету, подключать уведомления от банка и не вводить свои данные на сомнительных ресурсах.

Таким образом, фольга действительно может блокировать сигнал карты, но для большинства пользователей такой способ защиты вряд ли необходим в повседневной жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему банки блокируют карточки и как это предотвратить.