Не молоко і не цукор: що додати в каву, щоб пом'якшити гіркоту

З гіркою кавою добре поєднується кислий фрукт

Іноді кава може сильно гірчити. Якщо немає бажання додавати цукор чи молоко, пом’якшити смак допоможе лимон.

Чому кава гірчить і як лимон із цим справляється

Гіркота еспресо — результат обсмажування зерен. Чим темніше обсмажування, тим більше гірчить напій. Щоб пом’якшити смак, достатньо додати до кави лимон.

Лимон не прибирає гіркоту фізично. Як зазначає кулінарний портал Pysznosci, цитрус змінює те, як мозок сприймає смак. Сік цитруса має кислий pH, а кислий і гіркий смаки на язиці частково "гасять" один одного. Виходить своєрідний баланс: гіркота стає менш помітною, хоча хімічний склад кави не змінюється.

З цедрою працює інший механізм. Ефірні олії, які виділяються при легкому стисканні цедри над чашкою, дають яскравий цитрусовий аромат. Він перемикає увагу з важких, обсмажених нот кави на свіжий запах, і гіркота сприймається м'якше за рахунок цього контрасту.

Якщо кава здається несмачною чи прісною — краще використовувати цедру. Вона додасть аромату без зміни кислотності.

— краще використовувати цедру. Вона додасть аромату без зміни кислотності. Якщо кава відверто гірчить – допоможе крапля соку лимона. Кислотність одразу збалансує гіркий смак.

Важливо не переборщити: часточку лимона не варто тримати в чашці більше хвилини — надлишок кислоти зіпсує смак, зробивши його дуже різким.

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