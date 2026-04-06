Не дайте себе обдурити: як відрізнити оригінальну каву "Lavazza" від підробки (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Існує кілька способів розкрити обман
Українці почали помічати підробки на популярну каву. Щоб не потрапити до пастки шахраїв, у мережі нагадали, як відрізнити оригінал.
Про це повідомила користувачка Threads. Йдеться про італійську марку кави "Lavazza".
"Торгівельна марка LAVAZZA: найвідоміший бренд кави в Україні. Тому найчастіше трапляється підробка", — розповідає вона.
Як зрозуміти, що у вас в руках підробка
За словами покупниці, оригінальна кава від підробки відрізняється таким чином:
- колір;
оригінал дуже яскравий, насичений колір, світліший
- упаковка;
оригінал без зламів з боків упаковки
- дата виробництва;
оригінал тільки з датою виробництва, часом пакування, номером партії, терміном придатності
- висота упакування;
оригінал має упаковку на кілька міліметрів вище
- кава;
оригінал має більш коричневий колір меленої кави.
- мітки внизу упаковки;
оригінал має всі відмітки переробки товару RECYCLE, всі відмітки, куди викидати упаковку
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як перевірити вершкове масло прямо в магазині та відрізнити від підробки.