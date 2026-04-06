Не дайте себе обдурити: як відрізнити оригінальну каву "Lavazza" від підробки (фото)

Існує кілька способів розкрити обман

Українці почали помічати підробки на популярну каву. Щоб не потрапити до пастки шахраїв, у мережі нагадали, як відрізнити оригінал.

Про це повідомила користувачка Threads. Йдеться про італійську марку кави "Lavazza".

"Торгівельна марка LAVAZZA: найвідоміший бренд кави в Україні. Тому найчастіше трапляється підробка", — розповідає вона.

Як зрозуміти, що у вас в руках підробка

Кава Lavazza.

За словами покупниці, оригінальна кава від підробки відрізняється таким чином:

колір;

оригінал дуже яскравий, насичений колір, світліший

упаковка;

оригінал без зламів з боків упаковки

дата виробництва;

оригінал тільки з датою виробництва, часом пакування, номером партії, терміном придатності

висота упакування;

оригінал має упаковку на кілька міліметрів вище

кава;

оригінал має більш коричневий колір меленої кави.

мітки внизу упаковки;

оригінал має всі відмітки переробки товару RECYCLE, всі відмітки, куди викидати упаковку

Кава Lavazza.

