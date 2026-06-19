Він нарвав черешні у сусіда і поплатився: як за це покарали

Навіть кілька зірваних ягід із сусідського дерева можуть стати причиною конфлікту

Чимало українців вважають, що зірвати кілька черешень чи яблук із сусідського дерева — дрібниця, яка не заслуговує на увагу. Проте за таку "дегустацію" можна понести відповідальність.

"Телеграф", посилаючись на КУАП, розповість, що загрожує любителям поласувати чужим.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу України, власнику земельної ділянки належать не лише сама земля, а й насадження та врожай, який на ній виріс. Відтак збирати фрукти без дозволу господаря не можна, навіть якщо йдеться про кілька ягід чи плодів.

Якщо людина умисно зірвала чужий урожай, її дії можуть кваліфікувати як дрібне викрадення чужого майна. За статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачений штраф від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 гривень), громадські або виправні роботи чи адміністративний арешт.

Якщо ж вартість викраденого врожаю є значною, відповідальність може бути вже кримінальною. У такому випадку покарання визначатиметься залежно від обставин справи та розміру завданих збитків.

Відтак, перед тим, як поласувати черешнями чи яблуками з чужого дерева, варто пам'ятати: навіть кілька плодів можуть обійтися значно дорожче, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке покарання загрожує українцям за приготування шашликів на власному балконі.