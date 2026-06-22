Українка на риболовлі впіймала хитрого гіганта: важить як середній собака (фото)

На гачок попалася одна з найрозумніших прісноводних риб

Українка на рибалці спіймала справжнього гіганта вагою понад 10 кілограмів. Трофей став найпершим уловом у її житті.

Фото величезної риби дівчина опублікувала у соціальній мережі Threads. Йдеться про коропа, який важить цілих 12 кілограмів.

"Вперше ловила рибу. Зловила коропа 12 кг. Моя дівоча аудиторія в інсті не зацінила. Хлопці, може, тут знайду свою аудиторію?", — пише автор поста.

Довідка: наприклад, вага середнього собаки становить від 10 до 25 кілограмів.

Після фотосесії, за словами дівчини, рибу відпустили.

Що відомо про коропа

Серед прісноводних риб короп – справжня класика. Його потужне тіло вкрите великою бронею із золотистої чи темної луски. У їжі він невибагливий і з однаковим апетитом поглинає як підводну рослинність, так і дрібних рачків чи личинок.

Вага коропа. Інфографіка "Телеграф"

Короп вважається однією з найрозумніших прісноводних риб завдяки чудовій пам’яті, гарній орієнтації у воді та здатності вчитися. Через таку кмітливість упіймати його, особливо дорослого та досвідченого, буває дуже непросто. Зазвичай до двох-трьох років риба набирає середню вагу 1,5–2 кг. Однак у сприятливих умовах і за великої кількості корму окремі особини можуть зростати до значних 10 кілограмів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві чоловік упіймав осетра. Однак ця риба занесена до Червоної книги України і за її вилов можна отримати штраф.