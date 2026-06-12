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Рибалка показав трофейний гігантський улов: важить як дворічна дитина (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
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Автор
Чоловікові попався король водойм
Чоловікові попався король водойм. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такий екземпляр зазвичай трапляється одиницям навіть за роки захоплення

В одній із водойм українському рибалці вдалося виловити справжній трофей — гігантського коропа, що сягає майже двох десятків кілограмів.

Відповідний пост було опубліковано у соціальній мережі Threads. Боротьба з річковим здорованем тривала декілька хвилин і зажадала чималого досвіду та витримки.

"Справжній боєць! Кожен ривок був як останній. Цей трофей змусив мене добряче попрацювати. Відпустили б такого красеня назад у воду? Думав, що снасть не витримає! Короп боровся до останнього, робив потужні ривки та не давав підвести себе до берега. Кілька хвилин справжньої боротьби, море адреналіну — і трофей нарешті в підсаці", — пише автор посту.

Українець спіймав велетенського коропа
Українець спіймав гігантського коропа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Рибалка називає величезного коропа королем водойм і одним з найкращих трофеїв цього сезону.

"Такі риби зустрічаються не щодня. Саме заради них ми і живемо рибалкою", — зазначив він.

Українець спіймав велетенського коропа
Українець спіймав гігантського коропа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Вага риби становила 19 кг. Зазначимо, що у водоймах України середня вага коропа варіюється від 1 до 4 кг.

Українець спіймав велетенського коропа
Українець спіймав гігантського коропа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Карп — що відомо про рибу

Короп є прісноводною рибою, яка широко поширена у різних водоймах по всьому світу. Має велике видовжене тіло із золотаво-бурою лускою. Може важити до 20 кілограмів, за довжини тіла до 70 сантиметрів. Середня вага – 3-4 кг.

  • 2-4 кг — звичайний гарний короп;
  • 5-10 кг — великий улов
  • 10+ кг – елітний трофей.

Цікавий факт: трефойний улов, короп понад 10 кг, важить приблизно як дворічна дитина (від 10 до 15 кг).

Короп
Короп

Харчується риба як водоростями, і дрібними водними організмами.

У природі коропи мешкають у ставках, озерах та річках з повільною течією. Рибалки відзначають, що одними з найефективніших наживок для цієї риби є кукурудза, мамалига та бойли з різними ароматизаторами.

До речі, короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатний навчатися. Тому його непросто спіймати — особливо більше

Вага коропа відповідно до віку
Вага коропа відповідно до віку. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік показав незвичайний улов та викликав суперечки у TikTok.

Теги:
#Риба #Риболовля #Короп #Трофей #Водойма