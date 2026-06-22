Украинка на рыбалке поймала хитрого гиганта: весит как средняя собака (фото)

На крючок попалась одна из самых умных пресноводных рыб

Украинка на рыбалке поймала настоящего гиганта весом более 10 килограмм. Трофей стал самым первым уловом в ее жизни.

Фото огромной рыбы девушка опубликовала в социальной сети Threads. Речь идет о карпе, который весит целых 12 килограммов.

"Впервые ловила рыбу. Поймала карпа 12 кг. Моя девичья аудитория в институте не заценила. Парни, может, здесь найду свою аудиторию?", — пишет автор поста.

Справка: к примеру, вес средней собаки составляет от 10 до 25 килограммов.

После фотосессии, по словам девушки, рыбу отпустили обратно.

Что известно о карпах

Среди пресноводных рыб карп — настоящая классика. Его мощное тело покрыто крупной броней из золотистой или темной чешуи. В еде он неприхотлив и с одинаковым аппетитом поглощает как подводную растительность, так и мелких рачков или личинок.

Вес карпа. Инфографика "Телеграф"

Карп считается одной из самых умных пресноводных рыб благодаря отличной памяти, хорошей ориентации в воде и способности обучаться. Из-за такой сообразительности поймать его, особенно взрослого и опытного, бывает очень непросто. Обычно к двум-трем годам рыба набирает средний вес в 1,5–2 кг. Однако в благоприятных условиях и при обилии корма отдельные особи могут вырастать до внушительных 10 килограммов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве мужчина поймал осетра. Однако эта рыба занесена в Красную книгу Украины и за ее отлов можно получить штраф.