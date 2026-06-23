Гороскоп на 24 червня за картами Таро: Козероги проявлять авторитет, а Овнам випаде шанс на мільйон

Прислухайтеся до підказок долі

Карти Таро вказують на день, наповнений важливими знаками та несподіваними поворотами. Багато хто отримає відповіді на питання, які давно не давали спокою, а дехто зіткнеться з подіями, здатними змінити подальший перебіг справ, передає "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Завтра обставини можуть різко змінитись на вашу користь. Карта обіцяє щасливий збіг або несподівану нагоду, якою варто скористатися без довгих роздумів. Доля буде прихильною до тих, хто готовий діяти.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Імператриця

У центрі уваги опиняться комфорт, сім’я та матеріальний добробут. День принесе відчуття стабільності та впевненості. Гарний час для покупок, домашніх справ та приємного спілкування з близькими людьми.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

Перед вами відкриються нові перспективи. Карта говорить про те, що ви маєте все необхідне для досягнення мети. Головне — не сумніватися у своїх силах і проявити ініціативу там, де раніше ви воліли чекати.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Місяць

Не все виявиться таким очевидним, як здається на перший погляд. Можливі приховані обставини чи недомовленість з боку оточуючих. Довіряйте інтуїції — вона підкаже правильний напрямок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Одна з найсприятливіших карт колоди обіцяє удачу, визнання та гарні новини. Завтра ви зможете відчути приплив сил та впевненості. День підходить для важливих зустрічей та нових починань.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Путівник

Настає час для роздумів та аналізу. Не варто поспішати з рішеннями чи піддаватися чужій думці. Відповіді на багато питань прийдуть саме тоді, коли ви залишитеся наодинці зі своїми думками.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Перед вами може стати важливий вибір. Він необов’язково буде пов’язаний з романтичними стосунками — може йтися про роботу, фінанси чи життєві пріоритети. Карта радить слухати серце.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Смерть

Не варто лякатися назви карти. Вона символізує завершення одного етапу та початок нового. Завтра ви зможете відпустити те, що давно заважало рухатися вперед і звільнити місце для змін.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Колісниця

Енергія дня підштовхуватиме вас до активних дій. Поїздки, переговори та нові проекти виявляться успішними. Чим сміливіше ви діятимете, тим швидше наблизитесь до бажаного результату.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

Завтра особливо важливо проявити дисципліну та відповідальність. Карта обіцяє успіх тим, хто вміє тримати ситуацію під контролем. Ваш авторитет може помітно зміцнитись.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Зірка

Попереду з’являються нові надії та перспективи. Навіть якщо останнім часом щось складалося не так, як хотілося, завтра ви побачите світ наприкінці тунелю. Вірте у свої мрії — вони стають ближчими.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Верховна Жриця

Інформація, отримана завтра, може бути особливо цінною. Не поспішайте розкривати свої плани оточуючим. Карта радить спостерігати, аналізувати та прислухатися до внутрішніх відчуттів.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.