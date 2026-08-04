Мінус 35%: в "АТБ" завершується вигідна пропозиція на улюблені дитячі солодощі

Цю знижку краще не пропустити

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Любителі солодкого ще можуть встигнути скористатися вигідною пропозицією в "АТБ". На полицях є товар зі значною знижкою, але акція діятиме зовсім недовго.

У магазинах мережі "АТБ-Маркет" ще діє акція на тістечко бісквітне "Ведмедик Барні" вагою 150 грамів. Знижка поширюється на варіанти з шоколадною, молочною та банано-йогуртовою начинкою, повідомляє "Телеграф".

До початку акції упаковка такого бісквіта коштувала 99,70 грн, а зараз її можна придбати за 64,50 грн. Тобто покупці можуть заощадити 35,20 грн на одній упаковці солодощів.

Акція на бісквіт "Барні" в "АТБ". Фото: Телеграф

Акційна пропозиція залишиться доступною ще один день, тож охочим придбати ласощі за вигіднішою ціною варто поспішити. Бісквіт "Барні" має ніжну текстуру та кілька варіантів начинки, тому його часто купують як перекус для дітей або до чаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де вигідніше купувати крабові палички — в "АТБ" чи "Сільпо". Ми порівняли ціни та склад продуктів і з’ясували, у яких паличках виявили добавку, використання якої заборонене в Європейському Союзі.