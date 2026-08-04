"Тобі зуби виб’ють": як голова елітного села з дружиною-"інстадівою" отримав підозру в хабарі, але залишився безкарним

В чому полягала масштабна схема сільського голови

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В Україні гучні корупційні скандали – навіть щодо тих, кого спіймали "на гарячому", – часто закінчуються тихим закриттям кримінальних проваджень через розвалювання справи або закінчення процесуальних термінів. Дуже ймовірно, що на подібну долю розраховує Олександр Паламарчук, голова Гатного, елітного передмістя столиці.

СБУ ще понад три роки тому викрила схему вимагання хабарів, до якої, за версією слідства, причетний Паламарчук. За зміну цільового призначення землі чиновники хотіли 165 тис. доларів. Проте за цей час Паламарчука не лише не засудили, а й навіть не відсторонили від посади.

Підозра в хабарі – далеко не перший скандал політика. Місцеві пам’ятають, як під час засідання райради Паламарчук напав на школяра, який критикував його в соцмережах, та погрожував, що підлітку "виб’ють зуби".

Про те, що відомо про одного з найскандальніших сільських голів і як він може уникнути відповідальності, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Як міг заробляти чиновник

Офіс генпрокурора ще у червні 2023-го заявляв про те, що на хабарі від забудовника викрили голову Гатного, а також двох його підлеглих. Чиновників "взяли на гарячому" – коли вони отримали частину хабаря у розмірі 20 тис. доларів. Загальна сума – близько 165 тис. доларів.

"За даними слідства, сільський голова, начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, а також інспектор з благоустрою вимагали від забудовника хабар за затвердження детального плану території і зміну цільового призначення земельної ділянки", – йдеться в повідомленні ОГП.

Чиновників спіймали під "час отримання хабаря. Скриншот повідомлення ОГП

Цю справу розслідували в СБУ. "Телеграф" з'ясував деталі. Ім’я забудовника, який давав хабар, ніде не називали. Однак нам вдалось встановити, що йдеться про ТОВ "БК "УБА".

До 2 березня 2023 року ця компанія належала Дмитру Поворознюку, після чого її переоформили на Ярослава Трактірного. Поворознюк збудував п'ять таунхаусів, однак зареєструвати право власності на них без технічних умов та поштової адреси було неможливо.

За версією слідства, коли ТОВкою володів вже Трактірний, підлеглі голови Гатного Олександра Паламарчука висунули умову: поштова адреса коштуватиме 2 500 доларів (по 500 доларів за кожен будинок). Без неї продати будинки буде неможливо.

Хабар передавали в ресторанному комплексі "Золотий Дуб" в сусідньому селі інспектору з благоустрою двома траншами – по 1 250 доларів. Першу частину – "авансом". Коли забудовнику віддали готові технічні документи та вже підписане сільським головою розпорядження про присвоєння адрес, учасники схеми забрали другу частину суми.

Зрозумівши "механізм", власник компанії вирішив розв'язати й більше питання. Він знову звернувся до оточення Паламарчука, аби викупити ділянку площею 2,0589 га та змінити її цільове призначення: звести новий житловий комплекс там, де за документами мали б вести сільське господарство.

Цього разу апетити чиновників зросли. Спочатку йшлося про 65 тис. доларів, але згодом ціна "послуги" злетіла до космічних 165 тис. доларів. Перший транш у розмірі 20 тис. доларів передали за затвердження детального плану території та подальшу зміну цільового призначення ділянки (кадастровий номер 3222481200:03:001:0009).

Саме на цьому етапі втрутилися оперативники СБУ. Голові Гатненської сільської ради повідомили про підозру в організації корупційної схеми вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Його взяли під варту з правом внесення застави – і 2,4 млн грн за нього внесли за лічені дні. Від виконання обов’язків Паламарчука так і не відсторонили, тож "кримінальна пригода" анітрохи не заважає йому й надалі керувати одним із найдорожчих передмість столиці.

Схема голови Гатного. Інфографіка "Телеграфу"

Сотка землі у Гатному коштує до 14 тис. доларів. При цьому часто купують саме землі сільськогосподарського призначення, а подальша доля ділянки – зміна призначення, техумови, перевірка перебігу будівництва – повністю залежить від місцевої влади. Отже, за незаконну та хаотичну забудову передмістя відповідальність несе в тому числі місцева рада на чолі з Паламарчуком. І його поточна справа – це скоріше правило, ніж виняток.

Дружина-росіянка та її світське життя

Паламарчук регулярно стає "героєм" світської хроніки. Його дружина Ека Паламарчук активно веде соцмережі, регулярно показуючи фотографії з подорожей та спільного відпочинку з чоловіком.

Фото з Інстаграму дружини Паламарчука. Скриншот

Фото з Інстаграму дружини Паламарчука. Скриншот

Фото з Інстаграму дружини Паламарчука. Скриншот

За один лише останній місяць вона встигла викласти кадри з Італії, Туреччини, а також українського Буковелю. Щоправда, поряд із фотографіями інстадіви трапляються й дописи про війну: у них Ека переходить з російської на українську та констатує наслідки обстрілів (кількість загиблих чи постраждалих). Втім, навіть ці публікації сформульовано вельми стримано.

Фото з Інстаграму дружини Паламарчука. Скриншот

Ека – громадянка РФ. Судячи з її соціальних мереж, її батьки й досі мешкають на території держави-агресорки. З ними вона віддає перевагу зустрічатися на "нейтральних територіях" – наприклад, у Туреччині.

У шлюбі із сільським головою Гатного Ека живе вже багато років, подружжя виховує двох дітей. Показово, що, згідно з деклараціями, навіть у періоди, коли ані Ека, ані її чоловік офіційно не заробляли жодної копійки, це не заважало їм разом літати на Мальдіви та вести розкішне життя.

Після початку повномасштабного вторгнення родина тимчасово виїхала за кордон, тоді як Паламарчук залишився в Гатному. Очільник села справді допомагав громаді й навіть публічно збирав на це кошти… на власну картку. У березні 2022-го він звернувся до мешканців, які виїхали, із закликом долучатися до допомоги: скидати гроші або йому на рахунок, або перераховувати у благодійну організацію його брата Ігоря – "Громадське формування з охорони громадського порядку "Оберіг-Гатне".

Звернення Паламарчука. Скриншот

"Оберіг-Гатне" – це приватна структура, яка, зважаючи на її ж власні звіти, намагається підміняти собою органи поліції. Наприклад, у травні на сторінці організації з'явився допис про те, що її представники перевірили документи у нетверезого чоловіка і "припинили порушення громадського порядку". При цьому представник громадської організації був одягнений у форму із використанням державної символіки, що створювало ілюзію його належності до офіційних правоохоронних органів. Хоча перевіряти документи вони не мають жодного права.

Повідомлення "Громадського формування "Оберіг-Гатне". Скриншот

Скандал зі школярем і "фантики" в клубі

Раніше Паламарчук ділився фотографіями з подорожей разом із дружиною, зокрема, на Мальдівах. Ще у 2017 році на ці факти звернув увагу місцевий школяр-активіст Сергій Чагаров і написав про це в соцмережі Facebook. Коли хлопець прийшов на засідання місцевої ради, Паламарчук (який тоді був депутатом районної ради) схопив підлітка за шию, почав кричати та погрожувати: "Свобода слова… Тобі зуби виб'ють і буде тобі свобода слова!"

Під час засідання місцевої ради Паламарчук погрожував школяру. Скриншот відео

Коли хлопця спробував захистити колега депутата, кілька міцних молодиків обступили їх і не дали звільнити підлітка. "Раньше голову відривали через таке, і правильно дєлалі", – повчав один із "групи підтримки" Паламарчука.

До речі, за весь 2017 рік ані депутат, ані його дружина офіційно не отримали жодної копійки доходу. Тим дивніше звучали слова самого Паламарчука під час сутички зі школярем: "За моїм ФОПом – ФОП Паламарчук Іван Талимонович – кожен рік надходить більше 100 тис. грн по моїй діяльності в налогову" (дослівна цитата. — Ред.).

Скриншот з сайту НАЗК

Насправді ж це був ФОП уже покійного батька депутата, до якого сам Олександр формально не мав жодного стосунку і за який не міг сплачувати податки. Це можливо лише за умови, що Паламарчук працював "у чорну", а фінансові потоки проводив через реєстраційні дані батька.

З грошима в родині проблем очевидно що не було. За кілька років Олександр Паламарчук, святкуючи свій день народження в одному з найдорожчих нічних клубів Одеси Ibiza, публічно розкидався 100-доларовими купюрами.

Щоправда, пізніше в інтерв'ю він виправдовувався: мовляв, приніс із собою в клуб "фантики" у вигляді доларових банкнот і розкидав саме їх, а не справжню валюту.

Після гучного скандалу зі школярем Олександр Паламарчук все ж вирішив легалізуватися та зареєстрував власний ФОП з основним КВЕДом "Рекламні агентства", який закрив після обрання сільським головою. Аналогічний ФОП із таким самим видом діяльності згодом з'явився й у його дружини-росіянки. І лише за минулий рік цей бізнес офіційно приніс їй 7,1 млн грн.

Без громадського контролю та публічної уваги, очевидно, справа Паламарчука може закінчитись так само, як і десятки інших – закриттям провадження через порушення термінів. Навіть після затримання "на гарячому" чиновники не понесли жодної відповідальності.

"Телеграф" згодом детально розповість про те, на чому ще заробляє Паламарчук, а також його колеги з сусідніх громад. Далі буде…