Горить один із ключових складів Wildberries у Росії: що відомо про пожежу

Комплекс розрахований на зберігання понад 13,8 млн одиниць товару на рік

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Росії продовжують горіти хаби Wildberries. Зранку 4 липня загорівся склад у Красному Бору Ленінградської області. Це один із найбільших хабів за площею — входить в десятку лідерів у Росії.

Губернатор Ленінградської області підтвердив, що є пошкодження поруч із цим населеним пунктом. Відео з місця показують — пожежа потроху розгорається.

Логістичний комплекс в Красному Бору — один з найбільших в Росії. В кінці 2025 року його розширили до 154 тис. кв. м. За планом, цей логістичний центр — ключовий на північному заході Росії. Сума інвестицій, залучених до його побудови — близько 10 млн рублів. На цьому складі можна зберігати понад 13,8 млн одиниць товару в рік, а транспортна обробка перевищує 115 млн одиниць в рік.

Аби до нього долетіти, дрони по прямій мали б подолати майже 750 кілометрів від північно-східної частини кордону України з РФ.

Зауважимо, окрім складу Wildberries, в Росії горить також нафтопереробний завод у Сизрані та чули вибухи у Чехові Московської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, які склади Wildberries вже горіли та які потенційно можуть бути на черзі — показали з картою.