Гороскоп на 24 июня по картам Таро: Козероги проявят авторитет, а Овнам выпадет шанс на миллион
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Прислушивайтесь к подсказкам судьбы
Карты Таро указывают на день, наполненный важными знаками и неожиданными поворотами. Многие получат ответы на вопросы, которые давно не давали покоя, а некоторые столкнутся с событиями, способными изменить дальнейший ход дел, передает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Карта дня: Колесо Фортуны
Завтра обстоятельства могут резко измениться в вашу пользу. Карта сулит счастливое совпадение или неожиданную возможность, которой стоит воспользоваться без долгих раздумий. Судьба будет благосклонна к тем, кто готов действовать.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Карта дня: Императрица
В центре внимания окажутся комфорт, семья и материальное благополучие. День принесет ощущение стабильности и уверенности. Хорошее время для покупок, домашних дел и приятного общения с близкими людьми.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Карта дня: Маг
Перед вами откроются новые перспективы. Карта говорит о том, что у вас есть все необходимое для достижения цели. Главное — не сомневаться в своих силах и проявить инициативу там, где раньше вы предпочитали ждать.
Рак (21 июня — 22 июля)
Карта дня: Луна
Не все окажется таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Возможны скрытые обстоятельства или недосказанность со стороны окружающих. Доверяйте интуиции — она подскажет правильное направление.
Лев (23 июля — 22 августа)
Карта дня: Солнце
Одна из самых благоприятных карт колоды обещает удачу, признание и хорошие новости. Завтра вы сможете почувствовать прилив сил и уверенности. День подходит для важных встреч и новых начинаний.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Карта дня: Отшельник
Наступает время для размышлений и анализа. Не стоит спешить с решениями или поддаваться чужому мнению. Ответы на многие вопросы придут именно тогда, когда вы останетесь наедине со своими мыслями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта дня: Влюбленные
Перед вами может встать важный выбор. Он необязательно будет связан с романтическими отношениями — речь может идти о работе, финансах или жизненных приоритетах. Карта советует слушать сердце.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта дня: Смерть
Не стоит пугаться названия карты. Она символизирует завершение одного этапа и начало нового. Завтра вы сможете отпустить то, что давно мешало двигаться вперед, и освободить место для перемен.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта дня: Колесница
Энергия дня будет подталкивать вас к активным действиям. Поездки, переговоры и новые проекты окажутся успешными. Чем смелее вы будете действовать, тем быстрее приблизитесь к желаемому результату.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта дня: Император
Завтра особенно важно проявить дисциплину и ответственность. Карта обещает успех тем, кто умеет держать ситуацию под контролем. Ваш авторитет может заметно укрепиться.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта дня: Звезда
Впереди появляются новые надежды и перспективы. Даже если в последнее время что-то складывалось не так, как хотелось, завтра вы увидите свет в конце тоннеля. Верьте в свои мечты — они становятся ближе.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта дня: Верховная Жрица
Информация, полученная завтра, может оказаться особенно ценной. Не спешите раскрывать свои планы окружающим. Карта советует наблюдать, анализировать и прислушиваться к внутренним ощущениям.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.