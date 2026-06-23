Гороскоп на 24 июня по картам Таро: Козероги проявят авторитет, а Овнам выпадет шанс на миллион

Прислушивайтесь к подсказкам судьбы

Карты Таро указывают на день, наполненный важными знаками и неожиданными поворотами. Многие получат ответы на вопросы, которые давно не давали покоя, а некоторые столкнутся с событиями, способными изменить дальнейший ход дел, передает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесо Фортуны

Завтра обстоятельства могут резко измениться в вашу пользу. Карта сулит счастливое совпадение или неожиданную возможность, которой стоит воспользоваться без долгих раздумий. Судьба будет благосклонна к тем, кто готов действовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Императрица

В центре внимания окажутся комфорт, семья и материальное благополучие. День принесет ощущение стабильности и уверенности. Хорошее время для покупок, домашних дел и приятного общения с близкими людьми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Маг

Перед вами откроются новые перспективы. Карта говорит о том, что у вас есть все необходимое для достижения цели. Главное — не сомневаться в своих силах и проявить инициативу там, где раньше вы предпочитали ждать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Луна

Не все окажется таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Возможны скрытые обстоятельства или недосказанность со стороны окружающих. Доверяйте интуиции — она подскажет правильное направление.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Солнце

Одна из самых благоприятных карт колоды обещает удачу, признание и хорошие новости. Завтра вы сможете почувствовать прилив сил и уверенности. День подходит для важных встреч и новых начинаний.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Отшельник

Наступает время для размышлений и анализа. Не стоит спешить с решениями или поддаваться чужому мнению. Ответы на многие вопросы придут именно тогда, когда вы останетесь наедине со своими мыслями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Влюбленные

Перед вами может встать важный выбор. Он необязательно будет связан с романтическими отношениями — речь может идти о работе, финансах или жизненных приоритетах. Карта советует слушать сердце.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Смерть

Не стоит пугаться названия карты. Она символизирует завершение одного этапа и начало нового. Завтра вы сможете отпустить то, что давно мешало двигаться вперед, и освободить место для перемен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесница

Энергия дня будет подталкивать вас к активным действиям. Поездки, переговоры и новые проекты окажутся успешными. Чем смелее вы будете действовать, тем быстрее приблизитесь к желаемому результату.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

Завтра особенно важно проявить дисциплину и ответственность. Карта обещает успех тем, кто умеет держать ситуацию под контролем. Ваш авторитет может заметно укрепиться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Впереди появляются новые надежды и перспективы. Даже если в последнее время что-то складывалось не так, как хотелось, завтра вы увидите свет в конце тоннеля. Верьте в свои мечты — они становятся ближе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Верховная Жрица

Информация, полученная завтра, может оказаться особенно ценной. Не спешите раскрывать свои планы окружающим. Карта советует наблюдать, анализировать и прислушиваться к внутренним ощущениям.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.