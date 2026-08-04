Лише дві літери на ціннику: як в "АТБ" знайти товари для оплати нацкешбеком

Є простий маркер, який допоможе не помилитися під час покупок

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Програма "Національний кешбек" продовжує працювати і невдовзі мають нарахувати виплати знову. Їх можна витратити не тільки на комунальні послуги, а й на купівлю товарів українського виробництва, зокрема в мережі "АТБ". Визначити, який саме товар можна оплатити за програмою кешбеку дуже просто.

В мережі Threads показали, як за допомогою тільки однієї позначки на ціннику визначити, чи кожна купити товар за національний кешбек. "Не важливо чи є напис "Вироблено в Україні ", пройде оплата тільки по товарах з позначкою ЮА", — пише авторка допису та додає відповідні фото. Йдеться про літери UA, розміщені перед назвою товару.

Приклади товарів з "АТБ", які можна оплатити нацкешбеком/ Скриншот з допису norovlyva2025

Авторка зазначає, навіть якщо на товарі написано "Вироблено в Україні", оплатити його коштами національного кешбеку не вийде, якщо не має відповідної позначки.

За що нараховують національний кешбек

З чого нараховують національний кешбек/ Інфографіка "Телеграфу"

Кешбек можна отримати за товари українського виробництва у сумі 5% та 15% залежно від категорії товарів. Беруть участь у програмі тільки ті виробники, які долучились, а не всі вироблені в Україні товари. Максимальна сума, яку можна отримати на спеціально відкриту картку в банку — до 3 тисяч гривень на місяць.

Товари, які дають кешбек, в магазинах часто мають окрему позначку. Зауважимо, витратити отримані кошти можна на комунальні послуги, харчі, ліки, книги, донати тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" є послуга, про яку знають не всі. В деяких супермаркетах можуть нарізати сир та ковбасу.