Садіть їх тільки під замком: ці 9 популярних рослин найчастіше приваблюють злодіїв

Від дорогих японських кленів до півонії, — деякі садові рослини користуються особливо великою любов’ю у злодіїв.

Хоча вкрасти можна будь-яку рослину, деякі особливо цінні через свою рідкість, складність догляду та необхідність багаторічного утримання для досягнення зрілості. В результаті досліджень компанії Allianz UK з’ясувалося, що є 9 квітів і дерев, які можуть потребувати додаткового захисту від злодіїв.

Бонсай

Бонсаї входять до найцінніших садових рослин з погляду вартості перепродажу в перерахунку на кілограм ваги. 50-річне дерево може коштувати 5000 фунтів стерлінгів (близько 300 тисяч гривень).

Півонії

Відомі своїм повільним зростанням і складністю розмноження деякі рідкісні сорти півонії можуть продаватися за ціною понад 200 фунтів стерлінгів (близько 12 тисяч гривень).

Лимонне дерево

Ці дерева, які легко впізнають за своїми яскраво-жовтими плодами, продаються за ціною до 950 фунтів (близько 57 тисяч гривень), що робить їх мішенню для злодіїв-опортуністів.

Гортензія

Нове покоління дизайнерських сортів гортензій може продаватись за високою ціною.

Оливкове дерево

Ці цінні дерева можуть жити сотні років, але часто починають своє життя у маленьких горщиках біля будинків, де їх можуть вкрасти злодії.

Оливкова дерево. Фото: pixabay.com

Тасманські деревоподібні папороті

Злодії можуть непомітно зрізати живця і непогано на цьому заробити, оскільки вартість кожного відрослого фута живця може досягати 100 фунтів стерлінгів або 6 тисяч гривень.

Деревоподібні папороті. Фото: wikipedia.org

Японський клен

У зрілому віці японські клени можуть коштувати дорого, тому вирощування такого дерева в горщику може поставити вашу рослину під загрозу.

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Пальми-вітряки

Вони часто зберігаються в легкодоступних контейнерах і можуть продаватися дуже дорого, що робить їх привабливою метою злодіїв.

Будь-які нещодавно посаджені дерева

Молоді дерева, такі як магнолії, сакура, часто стають жертвами крадіжок із зломом, оскільки їх легко вкрасти з саду ще до того, як встигнуть укорінитися.

Молода сакура чи магнолія може бути швидко вкрадені. Фото: agrolook.info

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