Поки виноград цвіте: зробіть ці 4 кроки, щоб грона ломилися від ягід

Чому вдалося навчитися за 20 років роботи із сонячною ягодою

Є популярна думка, що під час цвітіння винограду вам не слід заходити навіть на виноградник. Мовляв, запилення та зав’язь ягід — промисел вищих сил, куди людині не треба втручатися. Нехай кожен робить, як хоче, ми розповімо свою думку з урахуванням 20-річного досвіду роботи на винограднику.

Якщо у вас пара кущів винограду, то питань не повинно бути. Ці рослини приблизно за тиждень чудово самі зацвітуть і запиляться, якщо ви заздалегідь створите їм певні умови.

Але якщо йдеться про виноградник з кількома десятками сортів, то час цвітіння може тривати місяць, і поки зацвітуть найпізніші сорти, у ранніх вже висітимуть ягоди. І нічого не робити цілий місяць — це ризик залишитись без урожаю.

Отже, що треба зробити на винограднику в цей час, щоб гарантувати гарне запилення та майбутній урожай.

Боротьба із загущенням: виломка пасинків, зайвих пагонів, освітлення зони грон (видалення кількох листків). У цей час виноград росте особливо бурхливо і навіть буйно. Ваше завдання – забезпечити вільний простір навколо кожного грона. А там уже або вітер, або бджоли, хтось нехай допоможе пилок перенестись у правильне місце і перетворитися на зачаток сонячної ягоди. Бор — найголовніший елемент у процесі запилення. Обробіть зону грон будь-яким комплексним добривом з бором або простою борною кислотою (10 г на 10 літрів води). На сортах з функціонально жіночим типом цвітіння (ФЖТЦ) рекомендується прищипнути верх пагонів . Приблизно 1-2 см. Це дозволить у моменті перенаправити корисні речовини на суцвіття, стимулюючи запилення. Якщо стоїть несприятлива погода ( тумани, дощі ), слід вибрати сухий період і обробити кущі винограду препаратом Флінт Стар (5-10 мл на 10 літрів води) або Беліс (6-9 г на 10 л), або Сигнум (по 10-12 г на 10 л). Якщо цього не зробити, є ризик не побачити суцвіття, його просто буде знищено гниллю.

Важливо: кущі винограду під час квітіння не бажано рясно поливати, особливо з азотними добривами. Це загрожує скиданням зав’язей. При цьому полив неквітучих молодих рослин, а також прищеплених кущів є обов’язковим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що треба садити поряд із виноградом, щоб збирати врожай по максимуму.