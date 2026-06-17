Coca-Cola в "АТБ" не така, як усюди. Що придумали у мережі

Чому насправді об'єм там більший, ніж в інших магазинах

Coca-Cola у дволітрових пляшках зараз стала рідкістю в українських магазинах, замість неї продається об’єм 1,75 л. Проте в "АТБ" без проблем можна купити улюблений напій у "дволітрушках".

Пляшки Coca-Cola об'ємом 1,75 л та 2 л. Візуалізація: "Телеграф"/ШІ

"Телеграф" розповідає чому "АТБ" має змогу продавати Coca-Cola у дволітрових пляшках, коли інші реалізатори торгують напоєм у зменшеному об'ємі. Ексклюзивність об'єму цього напою є особливістю мережі: коли в усіх магазинах продавали дволітрові пляшки Coca-Cola, в "АТБ" вони були об'ємом 2,2 л.

Така система має практичний сенс. Більші об'єми в "АТБ" дають змогу мережі дискаунтерів тримати найнижчу ціну для покупця і при цьому не демпінгувати решту ринку.

"Пів року ми не продавали Coca-Cola (через заборону на зниження цін від виробника). Нічого, замінили Pepsi. А з Coca-Cola вели переговори. І хоча вони не дали нам знизити ціни, але зробили під нас пляшку на 10% більше стандартної", — розповідав раніше співвласник "АТБ" Віктор Карачун.

Тепер, коли решта магазинів здебільшого продає Coca-Cola у пляшках 1,75 л, "АТБ" знову пропонує більший об’єм — 2 л. Вочевидь, принцип та причина ті самі, які описував Карачун.

Зараз на Coca-Cola у дволітрових пляшках знижка — скільки коштує в "АТБ"

До слова, зараз на дволітрову Кока-кола в "АТБ" ще й знижка 28%. До 23 червня напій можна купити за ціною 46,90 грн замість 65,90.

Дволітрова Кока-кола в "АТБ" зі знижкою. Фото: скрін з сайту "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку дрібницю покупці переплачують в "АТБ". На яку інформацію у цінниках завжди треба звертати увагу.