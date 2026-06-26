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"Я постараюсь", "вибачте, що турбую" тощо: слова, які шкодять вашому іміджу

Автор
Марина Бондаренко
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Як говорити так, щоб вам більше довіряли
Як говорити так, щоб вам більше довіряли. Фото Колаж "Телеграфу"

Оратор назвав слова, які краще негайно прибрати зі свого мовлення

У звичайній розмові ми часто навіть не помічаємо, як кілька слів можуть змінити ставлення до нас і вплинути на те, наскільки нам довіряють.

Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа пояснив на своїй сторінці в Іnstagram, які фрази непомітно послаблюють нашу позицію та як їх замінити, щоб звучати впевненіше.

Однією з найпоширеніших фраз є "я постараюсь", яку експерт радить замінювати на "я зроблю". За його словами, перший варіант звучить невизначено і часто сприймається як м’яка відмова, тоді як другий формує чітке зобов’язання.

Подібний ефект має й фраза "вибачте, що турбую". Вона одразу створює відчуття, ніби людина заважає, тому краще починати розмову нейтрально — наприклад, зі слів "є питання".

Ще одна звичка — знецінювати власну думку через вступи "може, я помиляюсь" або "я просто хотів сказати". Такі формулювання зменшують вагу повідомлення ще до його озвучення, тому експерт радить говорити прямо: "я вважаю" або "скажу прямо".

Так само фраза "не знаю, чи це доречно" змушує людину ніби випрошувати дозвіл на власну думку. Натомість достатньо сказати "є думка" і подати її впевнено.

Окремо він звертає увагу на вислів "я не впевнений, але…". Хоча сумніви є нормальними, постійне їх озвучення створює образ невпевненості, тому краще сказати: "уточню і відповім".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати "моє день народження".

Теги:
#Українська мова #Довіра #Фрази