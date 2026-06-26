"Я постараюсь", "вибачте, що турбую" и так далее: слова, которые вредят вашему имиджу

Оратор назвал слова, которые лучше немедленно убрать из своей речи

В обычном разговоре мы часто даже не замечаем, как несколько слов могут изменить отношение к нам и повлиять на то, насколько нам доверяют.

Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацопа объяснил на своей странице в Instagram, какие фразы незаметно ослабляют нашу позицию и как их заменить, чтобы звучать увереннее.

Одной из самых распространенных фраз является "я постараюсь", которую эксперт советует заменять "я зроблю. По его словам, первый вариант звучит неопределенно и часто воспринимается как мягкий отказ, в то время как второй формирует четкое обязательство.

Подобный эффект имеет и фраза "вибачте, що турбую". Она сразу создает ощущение, что человек мешает, поэтому лучше начинать разговор нейтрально — например, со слов "є питання".

Еще одна привычка — обесценивать собственное мнение из-за вступлений "може, я помиляюсь" или "я просто хотів сказати". Такие формулировки уменьшают вес сообщения еще до его озвучивания, поэтому эксперт советует говорить прямо:"я вважаю" или "скажу прямо"

Так же фраза "не знаю, чи це доречно" заставляет человека будто выпрашивать разрешение на собственное мнение. Вместо этого достаточно сказать "є думка" и подать его уверенно.

Отдельно он обращает внимание на выражение "я не впевнений, але…". Хотя сомнения являются нормальными, постоянное их озвучивание создает образ неуверенности, поэтому лучше сказать: "уточню і відповім".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать "моє день нарождення".