Ця фраза видає вашу безграмотність: чому неправильно казати "вірна відповідь"

Багато українців щодня вживають вислів "вірна відповідь", навіть не підозрюючи, що це помилка

Чимало поширених мовних помилок настільки міцно увійшли в повсякденне спілкування, що люди перестають помічати їх. Однією з них є фраза "вірна відповідь", яку можна почути навіть в школах, університетах і на телебаченні.

Чому цей вислів не є правильним і як перестати помилятися, розповість "Телеграф" із посиланням на мовознавця Павла Мацьопу.

За словами фахівця, прикметник "вірний" має зовсім інше значення. Його вживають тоді, коли йдеться про відданість, надійність або незрадливість.

"Відповідь не може бути вірною або невірною, адже вона нікому не зраджує", — пояснив Павло Мацьопа.

Замість цього краще сказати:

правильна відповідь;

правильне рішення;

правильний вибір;

правильний варіант.

Мовознавці наголошують, що плутанина виникла через вплив російської мови, де слово "верный" може означати як "відданий", так і "правильний". В українській мові ці значення розмежовані, тому для позначення правильності слід використовувати саме слово "правильний".

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