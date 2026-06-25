Ніколи не кажіть "дешеві ціни": чому це видає безграмотність в українській і як правильно

Експерт назвав популярні мовні пастки, які псують враження від спілкування

Багато українців, особливо ті, хто тільки переходить на рідну мову, часто роблять типові помилки. Існує ціла низка поширених фраз, у яких неправильно поєднують слова, і їх варто навчитися говорити правильно.

"Телеграф", посилаючись на тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопу, розповідає про те, які фрази можуть видати вашу безграмотність. Серед частих помилок експерт виділив такі:

"Дешеві ціни" — ціни не можуть бути дешевими або дорогими, вони бувають лише низькими або високими;

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською ласкаво назвати Катерину. Не всі знають, як можна звертатися до дівчини, яку так назвали.

Також "Телеграф" раніше розповідав про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.