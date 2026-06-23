Брендове морозиво зʼявилось у "Сільпо": як виглядає і чи варто купувати новинку (відео)

Відома блогерка оцінила десерт

У торговій мережі "Сільпо" зʼявилося італійське брендове морозиво від виробника Sammontana, про яке гуде увесь інтернет. У наявності три смаки та усі – пальчики оближеш.

Гастрономічна блогерка Юля Мусійчук скуштувала їх та поділилася враженнями у своєму Instagram.

Перший смак — Splendido Fondente, українською – "Шоколадний фондан". В одній коробці йде чотири морозива. Зверху — какао-глазур, яка максимально відтворює текстуру та смак шоколадного фондана. Саме ж морозиво — ванільне, зі шматочками шоколаду та печива.

Блогерка заявила, що десерт дуже смачний, максимально шоколадний та в міру солодке.

"Наступний смак — Gruvi з хрустким мигдалем, але я б назвала це "солона карамель на максималках". Тут всередині велика кількість наповнювача, солона карамель, зверху глазур — солона карамель", – сказала вона.

За її словами, у десерті є той самий смаковий контраст від солоного до дуже солоного, і плюс подрібнений мигдаль, який дає "дуже класну хрустку текстуру".

Якщо перерахувати, одна пачка зараз по акції коштує 67 гривень, і, на думку Мусійчук, морозиво повністю відповідає своїй вартості.

"Третє ж морозиво — фісташкове, і це найсмачніша реальна фісташка, яку я куштувала у морозиві! На смак — як мої улюблені фісташкові еклери з намелаки (солодкий крем, щось середнє між мусом і ганашем – ред.), але з більш молочним присмаком. Тут і фісташкова глазур, і фісташковий наповнювач, і шматочки фісташкового печива", – поділилася блогерка своїми відчуттями.

Підсумовуючи, Мусійчук сказала, що усі три вида морозива дуже смачні, та порадила обовʼязково їх скуштувати.

"Коротше, біжіть у "Сільпо", це дуже смачно", – сказала вона.

Нагадаємо, українці шаленіють від нового морозива Kinder Bueno – у Threads йому присвячені цілі гілки листувань. Щасливчики зазначають неймовірний смак, але цей десерт не так просто знайти.