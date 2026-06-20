"Сільпо" труїть людей оселедцем з дивним терміном придатності. Що кажуть в мережі

У вимогах ветеринарно-санітарної експертизи все чітко прописано

У мережі "Сільпо" продають рибу, яка придатна майже два роки. І це не морожене філе хека чи іншого виду, йдеться про слабосолений оселедець.

"Телеграф" звернувся до служби підтримки, аби з'ясувати ситуацію. Однак там конкретної відповіді не дали.

Як видно на фото, на ціннику з "Сільпо" вказано, що оселедець Norsk Delikatesse норвезький молодий слабосолений нібито придатний майже два роки. Тобто з моменту пакування 18.06.2026 до 07.06.2028. При цьому риба не морожена, а слабосолона, тобто навіть теоретично її строк придатності не може бути на стільки великим.

Строк придатності оселедця в Сільпо. Фото: "Телеграф"

Можна припустити, що у магазині збій з датами на маркуванні, однак тоді виявиться, що переплутано і місяць, і рік. У будь-якому випадку такі строки придатності, які насправді не є правдою, можуть становити велику загрозу. Адже людина, яка купила рибу, побачить, що вона придатна два роки і може з'їсти її через місяць чи більше. А це цілком може закінчитись серйозним отруєнням чи токсикоінфекцією.

При цьому на питання кореспондента в чаті "Сільпо" не змогли одразу відповісти ні чому такі дивні строки, чи можна їм вірити та взагалі, який строк придатності в слабосоленого оселедця. Для порівняння, в тому ж "Сільпо" морожена риба придатна майже 10 днів.

Відповідь менеджера "Сільпо". Фото: "Телеграф"

Строк мороженої риби в Сільпо. Фото: "Телеграф"

Які терміни придатності в оселедця

Відповідно до вимог ветеринарно-санітарної експертизи, згідно з ДСТУ 6025:2008, слабосолений оселедець має чіткі терміни придатності, які аж ніяк не сягають двох років, як у "Сільпо".

Осадець може зберігатись:

у заводській закритій тарі від 15 до 30 діб залежно від концентрації солі;

у відкритій — до 7–10 діб;

оселедець в олії у вакуумній упаковці — до 1–2 місяців;

після відкриття упаковки — 2–3 доби;

без розсолу та без олії (в папері/контейнері) — не більше 1-2 діб;

Заморожений солоний оселедець при температурі -18°C до 3 місяців.

Виходить, що найдовший термін придатності в 3 місяці має морожений оселедець, а відкритий свіжий — 2-3 дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді в "АТБ" розпродають морозиво за пів ціни.