Ліміти навіть у Москві: куди вже докотилася паливна криза в Росії (відео)

Розповідаємо, які регіони РФ постраждали від дефіциту бензину

Паливна криза охопила Росію внаслідок ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах. Обмеження на продаж палива запроваджено вже не лише в окупованому Криму, а й у багатьох регіонах РФ.

"Телеграф" зібрав інформацію, що відбувається з пальним у Росії.

Пресслужба уряду Татарстану заявила, що ліміти на продаж бензину введено, "щоб уникнути штучного ажіотажу", а також для "забезпечення сталої ситуації".

Варто зазначити, що Татарстан посідає друге місце в Росії з видобутку нафти (після Ханти-Мансійського автономного округу) і входить до п’ятірки регіонів за обсягами перероблення. На території республіки знаходяться кілька великих нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, вночі 12 червня ЗСУ здійснили успішні удари БПЛА по нафтопереробних заводах "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК" у Нижньокамську.

На московських заправках також запровадили паливні обмеження, повідомила Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі. На АЗС "Татнафти" діють обмеження до 20 літрів на бензин марок АІ-92 та АІ-95, до 40 літрів на дизель.

Аналогічні обмеження компанія запровадила у Санкт-Петербурзі. На заправці "Роснефть" діє загальний ліміт — до 90 літрів на бак або каністру. На АЗС "Лукойл" також встановлено спільну межу — до 100 літрів на один чек бензин та дизель.

Раніше стало відомо, що з 30 травня на заправці "ОРТК" було запроваджено обмеження на відпуск палива в одні руки. Бензин – не більше 60 літрів, дизель – не більше 100 літрів.

На дефіцит палива на заправках також скаржаться жителі Ульяновської, Орловської, Липецької, Ростовської, Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії.

Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені призупинити або скоротити виробництво.

Також нагадаємо, що вночі 14 червня українські дрони завдали удару по нафтобазі "Темп" у місті Рибінськ Ярославській області. Комбінат входить у систему Федерального агентства з державних резервів (Росрезерв). Об’єкт використовується для зберігання запасів палива та нафтопродуктів.