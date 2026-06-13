"Міг бути найкращий бій": українці клепають меми про зустріч Трампа та Усика

Не забули згадати й відомий вислів спортсмена "Дон пуш зе хорсес"

Зустріч українського боксера Олександра Усика та президента США Дональда Трампа надихнула українців на створення тематичних мемів. У жартах згадували не тільки славнозвісний візит Володимира Зеленського до Білого дому.

"Телеграф" підготував добірку найсмішніших мемів.

Однією з найбільших тем для жартів став одяг Усика та Трампа. Адже обидва обрали класичні костюми, хоча боксер мав й цікаву деталь — кеди з білою підошвою. Українці жартували, що Усик чи не єдина людина, якій Трамп не буде робити зауваження щодо зовнішнього вигляду, як це було з Зеленським у лютому 2025.

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Створювали меми й про те, що насправді боксер прибув у Білий дім не просто привітатись з президентом США, а "набити йому писок". Дехто навіть згенерував за допомогою ШІ кілька фото, як виглядав би двобій Усика та Трампа.

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Деякі жарти торкнулись й відомого вислову боксера "Дон пуш зе хорсес". Тут жартували не тільки про рівень англійської Усика.

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Меми про зустріч Усика та Трампа

Нагадаємо, що українські журналісти та політологи вже оцінили візит Усика в Білий дім та пояснили, чи стане це стартом його політичної кар'єри. Адже боксер вже кілька разів говорив про свій намір стати президентом України.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто за комплекцією тіла більший: Трамп чи Усик.