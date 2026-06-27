"Спасибо деду, что не еду". Украинцы наклепали смешных мемов о кризисе с бензином в России

Шутили даже о работе газонокосилок в Украине

Украинцы продолжают создавать остроумные мемы и шутки о ситуации с горючим в России и на временно оккупированных территориях. Ведь почти каждый день происходят атаки на НПЗ или другие важные объекты, усугубляющие ситуацию.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы относительно горючего в России. Одной из главных тем является то, что Россию часто называли главной "бензоколонкой", но ситуация изменилась.

Украинцы шутят, что теперь у россиян из горючего есть только воспоминания о бензине и сообщения о его отсутствии. Ведь сейчас не только оккупированные территории страдают от нехватки горючего, но и крупные города России.

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Также шутили и о том, что россияне скучают по 90-м, а больше всего по 92-му и 95-му.

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Вспоминали в сети и то, что в Threads ежедневно появляются жалобы оккупантов, которые не просто радуют украинцев. Они стают индикатором удачной работы.

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Вспомнили в шутках также известную фразу, которую часто можно услышать в России "Спасибо деду за победу". Это популярный слоган, символизирующий благодарность ветеранам Второй мировой войны (Великой Отечественной войны) за их участие в боевых действиях. После начала полномасштабного вторжения россияне часто использовали эту фразу, добавляя "Можем повторить", имея в виду повторить победу и выиграть войну с Украиной. Но сейчас этот слоган немного видоизменился к "Спасибо деду, что не еду".

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Были и мемы о том, что многие регионы России уже говорят об отсутствии горючего, но после попаданий в НПЗ появляются сообщения про горящие резервуары. Вспоминали украинцы и угрозы Кремля атаковать Европу, правда, сейчас реализовать это будет очень тяжело.

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Еще одной темой для мемов стал покос травы в Украине, ведь для этого в основном используют газонокосилки, работающие на горючем.

Мемы об отсутствии бензина в России и Крыму

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие мемы о недавней атаке на НПЗ в Москве. В результате ударов БПЛА образовался огромный столб дыма, который буквально затянул все небо над столицей России.