Назад у 90-ті: росіяни масово згадують давній лайфхак з бензином

У червні популярність відповідного запиту сягнула десятків тисяч пошуків

Росіяни на тлі паливної кризи частіше почали шукати запит "як злити бензин". Проте лідером у Google Trends є Україна, з важливим нюансом — це шукають на окупованій частині країни.

У російському сегменті інтернету різке зростання кількості запитів "як злити бензин" зафіксували у пошукових системах Google та "Яндекс". Дані російських ЗМІ показують, що з березня кількість запитів зросла в 10 разів.

Зростання кількості запитів про злив бензину в Росії/ Російські ЗМІ

Показовим є пошуковик "Яндекс", який показав, що у червні цей запит шукали 44 тисяч разів проти 4 тисяч у березні. З Google ситуація цікавіша. Пошуковик розуміє, що території України хоч і окуповані, але юридично все ж належать до нашої країни, тож Україна на сходинку вища в рейтингу популярності запиту. Проте деталізація розставляє все по місцях — в топі переглядів Крим та Донеччина.

Хто в світі шукає запит "як злити бензин"/ Скриншот

У Росії тим часом в соцмережах частіше з'являються повідомлення про випадки зливу пального з автомобілів, а також відео з подібними інцидентами. Це не тільки тип крадіжки, а й один зі способів обдурити обмеження на продаж пального — люди після заправки тої кількості літрів, яка дозволена, зливають бензин та вертаються на заправку знову.

Крим не дарма в лідерах — дроновий контроль над сухопутним маршрутом окупованою територією тримають Сили оборони, тож до півострова бензовози здебільшого не дістаються. Тут вже давно обмежили продаж бензину, 21 червня його взагалі не продавали на АЗС, ані людям, ані бізнесу, залишивши тільки для потреб державних служб.

Сприяють паливній кризі в Росії українські "далекобійні санкції". Більшість нафтопереробних заводів в межах 2000 км від кордону України або зазнавали ураження, або були змушені зупиняти роботу на невизначений час.

"Телеграф" склав карту, де в Росії обмежили продаж бензину. Зауважимо — більша частина областей та регіонів європейської частини РФ має обмеження, включно із двома центрами — Москвою та Санкт-Петербургом.