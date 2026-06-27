Економте ще більше. Як оформити карту "АТБ", яка дає додаткові знижки

Оформити карту можна у кількох банків-партнерів

Наразі в супермаркетах "АТБ" дедалі більше акційних пропозицій, які діють виключно при оплаті карткою мережі. На деяких товарах можна зекономити шалені гроші, але є покупці, які втрачають цю можливість, адже не знають як оформити та поповнити карту.

"Телеграф" відповість на усі ці питання. Зауважимо, що картка "АТБ" — це повноцінна банківська картка (Visa або Mastercard), яка випущена в партнерстві Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Ощадбанк або Укргазбанк.

Тобто якщо покупець є клієнтом одного з цих банків, він може відкрити карту навіть в додатку. Якщо ж ні, оформити можна безпосередньо в магазині або у найближчому відділені.

У чому перевага карти "АТБ"

Зазвичай на карту "АТБ" треба окремо класти гроші, аби розрахуватись. Тобто це не "накопичувальна" картка, а платіжна, яка дає право на знижки (до 40% на акційні товари та додаткові 5% на інші товари). Але покупці можуть робити грошові перекази на неї та не поповнювати окремо через термінали. До прикладу, у "Монобанку" карта "АТБ" та чорна — це один рахунок

Де поповнити картку "АТБ"

На касі АТБ (без комісії) — це можна зробити під час розрахунку або до покупки товарів. Для цього треба звернутись до касира, прикласти карту або телефон з NFC до зчитувача, дати касиру готівкою від 200 до 5000 грн.

У застосунку вашого банку — переказом з іншої картки (Monobank, Райффайзен тощо).

У терміналах самообслуговування — через термінали City24 або EasyPay, які є в магазинах "АТБ".

Переваги карти АТБ. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Додамо, що розраховуватись картою "АТБ" можна з допомогою телефона або фізичної карти. Також є можливість скористатись функцією "Скануй Купуй" у застосунку магазина.

Як працює "Скануй Купуй" в АТБ

Зауважимо, що на деякі товари діють знижки лише з оплатою карткою "АТБ", зазвичай це вказано на ціннику. При розрахунку іншою картою чи готівкою частину знижки можна втратити.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи має покупець платити за товар в "АТБ", якщо випадкового його розбив.