Економте ще більше. Як оформити карту "АТБ", яка дає додаткові знижки
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Оформити карту можна у кількох банків-партнерів
Наразі в супермаркетах "АТБ" дедалі більше акційних пропозицій, які діють виключно при оплаті карткою мережі. На деяких товарах можна зекономити шалені гроші, але є покупці, які втрачають цю можливість, адже не знають як оформити та поповнити карту.
"Телеграф" відповість на усі ці питання. Зауважимо, що картка "АТБ" — це повноцінна банківська картка (Visa або Mastercard), яка випущена в партнерстві Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Ощадбанк або Укргазбанк.
Тобто якщо покупець є клієнтом одного з цих банків, він може відкрити карту навіть в додатку. Якщо ж ні, оформити можна безпосередньо в магазині або у найближчому відділені.
Зазвичай на карту "АТБ" треба окремо класти гроші, аби розрахуватись. Тобто це не "накопичувальна" картка, а платіжна, яка дає право на знижки (до 40% на акційні товари та додаткові 5% на інші товари). Але покупці можуть робити грошові перекази на неї та не поповнювати окремо через термінали. До прикладу, у "Монобанку" карта "АТБ" та чорна — це один рахунок
Де поповнити картку "АТБ"
- На касі АТБ (без комісії) — це можна зробити під час розрахунку або до покупки товарів. Для цього треба звернутись до касира, прикласти карту або телефон з NFC до зчитувача, дати касиру готівкою від 200 до 5000 грн.
- У застосунку вашого банку — переказом з іншої картки (Monobank, Райффайзен тощо).
- У терміналах самообслуговування — через термінали City24 або EasyPay, які є в магазинах "АТБ".
Додамо, що розраховуватись картою "АТБ" можна з допомогою телефона або фізичної карти. Також є можливість скористатись функцією "Скануй Купуй" у застосунку магазина.
Зауважимо, що на деякі товари діють знижки лише з оплатою карткою "АТБ", зазвичай це вказано на ціннику. При розрахунку іншою картою чи готівкою частину знижки можна втратити.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи має покупець платити за товар в "АТБ", якщо випадкового його розбив.