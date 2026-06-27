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Випадково розбили товар в "АТБ"? Хто має за нього заплатити

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ненавмисно розбити товар можуть і діти і дорослі Новина оновлена 27 червня 2026, 09:11
Ненавмисно розбити товар можуть і діти і дорослі. Фото Колаж "Телеграф"

Закон в цьому випадку на боці відвідувачів

Покупці "АТБ" не зобов'язані оплачувати товар, якщо він випадково впав з полиці в магазині та розбився. Згідно з українським законодавством, клієнт не зобов’язаний відшкодовувати збитки у разі випадкового пошкодження товару.

Про це нагадало головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Згідно зі ст. 323 Цивільного кодексу України, до моменту оплати товару, відповідальність за нього несе магазин, а не покупець.

Саме магазин має забезпечити умови, які б унеможливлювали випадкове пошкодження товару. Супермаркет має:

  • надійно розмістити товар (особливо крихкий);
  • встановити попереджувальні знаки;
  • стежити за чистотою та безпечністю підлоги.

У випадку ненавмисного пошкодження товару співробітники "АТБ" (як і будь-якого іншого магазину на території України) не мають права примушувати покупця оплатити його. Також магазинам заборонено:

  • утримувати людину без її згоди;
  • погрожувати чи вимагати документи;
  • змушувати підписувати акти чи "визнання вини".

"Це порушення Закону України "Про захист прав споживачів", — наголосили у Держпродспоживслужбі.

Випадково розбили товар в "АТБ" — що робити

Магазин має право наполягати на компенсації вартості товару покупцем тільки за умови, що у суді було доведене умисне пошкодження товару. Доводити ймовірну вину має магазин.

Як діяти, якщо випадково пошкодив товар в АТБ
Як діяти, якщо випадково пошкодив товар в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Якщо ви чи ваша дитина випадково розбили товар в "АТБ":

  • повідомте персонал і залишайтесь на місці
  • не підписуйте нічого без розуміння
  • зафіксуйте інцидент (фото, відео)
  • вимагайте копію акту (якщо його складають)
  • у разі тиску — викликайте поліцію

Раніше "Телеграф" розповідав, чи має право охорона "АТБ" вимагати показати вміст сумки. Що робити в цьому випадку.

Теги:
#Супермаркет #Покупець #Магазин #Права #АТБ