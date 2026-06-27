Випадково розбили товар в "АТБ"? Хто має за нього заплатити
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Закон в цьому випадку на боці відвідувачів
Покупці "АТБ" не зобов'язані оплачувати товар, якщо він випадково впав з полиці в магазині та розбився. Згідно з українським законодавством, клієнт не зобов’язаний відшкодовувати збитки у разі випадкового пошкодження товару.
Про це нагадало головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Згідно зі ст. 323 Цивільного кодексу України, до моменту оплати товару, відповідальність за нього несе магазин, а не покупець.
Саме магазин має забезпечити умови, які б унеможливлювали випадкове пошкодження товару. Супермаркет має:
- надійно розмістити товар (особливо крихкий);
- встановити попереджувальні знаки;
- стежити за чистотою та безпечністю підлоги.
У випадку ненавмисного пошкодження товару співробітники "АТБ" (як і будь-якого іншого магазину на території України) не мають права примушувати покупця оплатити його. Також магазинам заборонено:
- утримувати людину без її згоди;
- погрожувати чи вимагати документи;
- змушувати підписувати акти чи "визнання вини".
"Це порушення Закону України "Про захист прав споживачів", — наголосили у Держпродспоживслужбі.
Випадково розбили товар в "АТБ" — що робити
Магазин має право наполягати на компенсації вартості товару покупцем тільки за умови, що у суді було доведене умисне пошкодження товару. Доводити ймовірну вину має магазин.
Якщо ви чи ваша дитина випадково розбили товар в "АТБ":
- повідомте персонал і залишайтесь на місці
- не підписуйте нічого без розуміння
- зафіксуйте інцидент (фото, відео)
- вимагайте копію акту (якщо його складають)
- у разі тиску — викликайте поліцію
Раніше "Телеграф" розповідав, чи має право охорона "АТБ" вимагати показати вміст сумки. Що робити в цьому випадку.