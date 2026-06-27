Экономьте еще больше. Как оформить карту "АТБ", которая дает дополнительные скидки

Оформить карту можно у нескольких банков-партнеров

Сейчас в супермаркетах "АТБ" все больше акционных предложений, действующих исключительно при оплате картой сети. На некоторых товарах можно сэкономить сумасшедшие деньги, но есть покупатели, которые упускают эту возможность, ведь не знают как оформить и пополнить карту.

"Телеграф" ответит на все эти вопросы. Отметим, что карта "АТБ" — это полноценная банковская карта (Visa или Mastercard), выпущенная в партнерстве Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Сбербанк или Укргазбанк.

То есть, если покупатель является клиентом одного из этих банков, он может открыть карту даже в приложении. Если нет, оформить можно непосредственно в магазине или в ближайшем отделении.

В чем преимущество карты "АТБ"

Обычно на карту "АТБ" нужно отдельно ложить деньги, чтобы рассчитаться. То есть это не "накопительная" карта, а платежная, дающая право на скидки (до 40% на акционные товары и дополнительные 5% на другие товары). Но покупатели могут делать денежные переводы на нее и не пополнять отдельно через терминалы. К примеру, в "Монобанке" карта "АТБ" и черная — это один счет

Где пополнить карточку "АТБ"

На кассе "АТБ" (без комиссии) это можно сделать при расчете или до покупки товаров. Для этого нужно обратиться к кассиру, приложить карту или телефон с NFC к считывателю, дать кассиру наличными от 200 до 5000 грн.

В приложении вашего банка переводом с другой карты (Monobank, Райффайзен и т.д.).

В терминалах самообслуживания – через терминалы City24 или EasyPay, которые есть в магазинах "АТБ".

Преимущества карты АТБ. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Добавим, что рассчитываться картой "АТБ" можно с помощью телефона или физической карты. Также можно воспользоваться функцией "Скануй Купуй" в приложении магазина.

Как работает "Скануй Купуй" в АТБ

Заметим, что на некоторые товары действуют скидки только с оплатой картой "АТБ", обычно это указано на ценнике. При расчете другой картой или наличными часть скидки можно потерять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, должен ли покупатель платить за товар в "АТБ", если случайного его разбил.