"Суцільне розчарування". Що не так з новими картками ​​STALKER в "АТБ"

Купити новинку можна без акційного товару в чеку, але є нюанс

У мережі супермаркетів "АТБ" з'явилась нова лімітована колекція карток "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Нова поставка вже обурила українців.

Як пише користувач у Threads, карточку S.T.A.L.K.E.R можна купити за 10 грн без купівлі акційного товару. Для цього треба просканувати код з додатка.

Зауважимо, що звичайна ціна картки складає 20 грн, а з додатком 10 грн. Однак є обмеження — до 12 карток у чеку з акційними товарами та одна картка зі скануванням кода.

Нові правила купівлі карти STALKER в "АТБ"

"Товари-партнери, за які дають картку STALKER за акційною ціною 10 грн. Тепер тільки 12 карток в чек", — йдеться у повідомленні.

Які товари дають карту STALKER в "АТБ"

Які товари дають карту STALKER в "АТБ"

Втім поява нових карток STALKER вже встигла обурити українців. У мережі з'явилось багато дописів зі скаргами на те, що коробки з картками не перемішані. Людям регулярно потрапляється багато повторок. Комусь навіть не пощастило отримати усі 12 однакових карток.

У Threads пишуть:

"АТБ" ви контора дуже сумнівних людей. Думав дозбирати нарешті з товаришем колекцію, а отримали: 22 шт. №45, 20 шт. №33, 10 шт. №32. І бл@ть ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ ШТУК №43.

Купила 31 картку "Сталкер". З них випало: 17 карт — Nº3, 11 карт — Nº46, 2 карти — Nº13 та 1 картка — Nº39. Це повне розчарування…

Я знав, що я удачлива паскуда, але ж не настільки. Це що таке?

Мій досвід і друзів — повторок багато, погано перемішані картки в коробках.

За хвилину до розчарування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оформити карту "АТБ" та які переваги вона дає.