"Сплошное разочарование". Что не так с новыми карточками STALKER в "АТБ"

Купить новинку можно без акционного товара в чеке, но есть нюанс

В сети супермаркетов "АТБ" появилась новая лимитированная коллекция карт "STALKER 2: Heart of Chornobyl". Новая поставка уже возмутила украинцев.

Как пишет пользователь Threads, карточку STALKER можно купить за 10 грн без покупки акционного товара. Для этого нужно просканировать код из приложения.

Заметим, что обычная цена карты составляет 20 грн, а с приложением 10 грн. Однако есть ограничения — до 12 карт в чеке с акционными товарами и одна карта со сканированием кода.

Новые правила покупки карты STALKER в "АТБ"

"Товары-партнеры, за которые дают карту STALKER по акционной цене 10 грн. Теперь только 12 карточек в чек", — говорится в сообщении.

Какие товары дают карту STALKER в "АТБ"

Какие товары дают карту STALKER в "АТБ"

Впрочем, появление новых карт STALKER уже успело возмутить украинцев. В сети появилось много сообщений с жалобами на то, что коробки с картами не перемешаны. Людям регулярно попадается множество повторок. Кому-то даже удалось получить все 12 одинаковых карточек.

В Threads пишут:

"АТБ" вы контора очень сомнительных людей. Думал дособирать наконец с товарищем коллекцию, а получили: 22 шт. №45, 20 шт. №33, 10 шт. №32. И бл@ть ТРИДЦЯТЬ ШЕСТЬ ШТУК №43.

Купила 31 карточку "Сталкер". Из них выпало: 17 карт — Nº3, 11 карт — Nº46, 2 карты — Nº13 и 1 карта — Nº39. Это полное разочарование…

Я знал, что я удачливая паскуда, но не настолько же. Что это такое?

Мой опыт и друзей – повторок много, плохо перемешаны карточки в коробках.

За минуту до разочарования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить карту "АТБ" и какие преимущества она дает.