Алкоголь виграє: чому в "АТБ" у спеку майже немає води в холодильниках

Рішення про розміщення товару не випадковість

Часто холодильники з напоями в супермаркетах "АТБ" і не тільки забиті переважно алкогольними напоями. Продавчиня мережі вже розповіла, хто відповідальний за це.

Про цю дивну політику викладки товару у касирки "АТБ" запитали у соцмережі Reddit. Вона дала відповідь.

"Чому влітку усі холодильники забиті лише пивом і неможливо купити холодної води? Бо якось зайшов у "Міду" (мабуть, вперше у житті) і там було повно води у холодильниках. Виходить, що "Міда" — магазин здорової людини, а "АТБ" — магаз для алкашів", — написав один з коментаторів.

У відповіді працівниця "АТБ" сказала, що не тільки влітку, а й навіть взимку у холодильниках у торгових залах переважають алкогольні напої. Товар розміщують відповідно до вказівок, які магазин отримує від центрального офісу. Тобто не продавці вирішують, що де ставити та чи буде достатньо води в холодильниках влітку.

"Не повірите, взимку також там повно пива… На жаль це не ми вирішуємо, що там буде стояти, нам присилають планограму викладки товару, і по ній ми зобов'язані виставити товар… я не раз матюкала тих хто це придумав, бо дивишся — п'ять позицій води, і 15 алкоголю", — відповіла касирка на питання коментатора.

Чому в "АТБ" в холодильниках багато алкоголю, а води мало

Хто вирішує, як товар розміщують на полицях "АТБ"

Фактично розташування будь-якого товару в "АТБ" — це відповідальність та вказівки центрального офісу. Саме тут керівництво затверджує планограми та схеми викладки, враховуючи товарне сусідство та попит. Тобто коли у відділі овочів помідори та огірки лежать поруч, а біля картоплі завжди є цибуля — це не випадковість, це викладка за планограмою.

Планограма — це детальна візуальна схема або карта, яка показує точне місце розміщення кожного товару на полицях магазину. Саме завдяки їй вітрини всіх "АТБ" в Україні мають однаковий вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці у мережі масово скаржаться на нові картки S.T.A.L.K.E.R в "АТБ". Вже відомо, що з ними не так.